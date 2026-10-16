A grande vitória conquistada pelo Trabzonspor fora de casa, por 4 a 2, sobre o KuPS da Finlândia, na estreia da Liga Conferência Europa, não foi o único acontecimento a ocupar a imprensa local: a camisa do astro egípcio Mohamed Salah se transformou em um enigma intrigante que gerou grande repercussão.

Depois de uma partida em que Salah brilhou de forma marcante, marcando um gol e dando uma assistência para conduzir sua equipe à vitória, as atenções saíram do gramado e se voltaram aos bastidores do vestiário, mais precisamente à famosa cerimônia de troca de camisas.

Quem ficou com a camisa do Faraó?

A emissora pública finlandesa Yle, citada pelo site turco "61saat", destacou uma história curiosa que começou com uma pergunta simples feita pelos torcedores e pela imprensa: quem é o jogador de sorte que ficou com a camisa de Mohamed Salah?

Tudo começou com o jovem jogador do KuPS Samuel Pasanen, que afirmou que o capitão da equipe, Petri Penninen, foi quem ficou com a camisa do astro egípcio.

Mas a resposta do capitão só aumentou o mistério e a expectativa, já que ele respondeu com humor e um sorriso maroto: "Pode ser minha, e pode não ser minha".

Uma declaração irônica que acendeu ainda mais especulações, até que a definição veio de um terceiro companheiro.

A surpresa: duas camisas, não apenas uma!

O jogador do KuPS Akseli Pouko revelou toda a verdade, confirmando que o capitão Penninen realmente ficou com a camisa de Salah, mas que ele próprio também ganhou outra camisa do astro egípcio.

Em declarações divulgadas pelo jornal finlandês Sanoma, Pouko explicou os detalhes do episódio: "Salah tinha mais de uma camisa, acho que nós dois pegamos uma das camisas que ele usou na partida".

Com essa declaração, o segredo foi revelado, e ficou claro que Mohamed Salah usou duas camisas diferentes durante o jogo, que acabaram nas mãos de dois jogadores do KuPS. Assim, a camisa deixou de ser apenas uma lembrança para se tornar uma história contada pela imprensa finlandesa, tendo como protagonista o astro egípcio que roubou os holofotes dentro e fora de campo.



