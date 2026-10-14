O FC Twente se prepara para sua estreia na fase de liga da Conference League. O técnico John van den Brom poderá contar novamente com Sondre Ørjasaeter e Filip Thorvaldsen na noite de quinta-feira, contra o FC Thun, conforme ficou claro na coletiva de imprensa. Para outros três jogadores, porém, a partida chega cedo demais.

O FC Twente começou sua temporada europeia de forma decepcionante, com a eliminação na fase preliminar da Liga Europa diante do Ferencváros, mas chegou à fase de liga da Conference League ao eliminar, em sequência, o FC DAC 1904 e o FK Qarabag.

Na quinta-feira, contra o campeão suíço Thun, atualmente em nono lugar em um campeonato de 12 equipes, o time tentará dar o primeiro passo rumo à fase eliminatória. "O objetivo é avançar à próxima fase. Todas as 36 equipes vão dizer isso", afirmou Van den Brom na coletiva de imprensa.

"Ainda não dá para dizer se isso é realista, mas, considerando os jogos que temos pela frente, é sempre o que devemos buscar. É por isso que vamos lutar", disse Van den Brom, que chegou às quartas de final do torneio em 2023 como técnico do Lech Poznan. "Ainda me lembro de como esse torneio foi especial. É isso que você também quer transmitir aos jogadores."

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"Quanto mais longe você chega em um torneio assim, melhor ele fica. No ano passado, terminamos em quarto lugar na Eredivisie e agora podemos aproveitar isso jogando aqui. São competições muito boas de disputar." Ørjasaeter e Thorvaldsen ficaram fora do jogo contra o Fortuna Sittard no último fim de semana por motivo de doença.

Os atacantes noruegueses voltaram a treinar com o grupo nos últimos dias e se recuperaram o suficiente para integrar a lista de jogadores de Van den Brom para a competição europeia, para a satisfação do técnico. "É bom tê-los de volta. Filip e Sondre podem fazer a diferença pelas pontas."

Ao contrário de Ørjasaeter e Thorvaldsen, Lars Unnerstall, Max Bruns e Stav Lemkin não estarão à disposição. Os três ainda não têm condições físicas de enfrentar o Thun. Lemkin treinou com o grupo na manhã de quarta-feira, mas a partida de quinta-feira chega um pouco cedo demais para o zagueiro.



