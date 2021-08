Drogba comemora Willian no Corinthians... e irrita torcida do Chelsea

O marfinense repercutiu a saída do brasileiro do Arsenal e seu retorno para o futebol brasileiro

Willian é jogador do Corinthians. A notícia foi oficializada nesta segunda-feira (30), primeiro pelo Arsenal, clube onde o brasileiro passou a última temporada, e depois pelo próprio Timão. O otimismo em relação ao que o meia-atacante poderá fazer no time comandado por Sylvinho animou a torcida. Mas também chamou atenção o comentário de um outro personagem que já movimentou a expectativa dos corintianos: Didier Drogba.

O craque marfinense, hoje um ex-jogador, chegou a negociar com o Corinthians no final de sua carreira, mas após uma extensa novela não acertou com o Alvinegro, que por sua vez publicou o “não acerto” em sua página oficial, agradecendo ao marfinense pelas conversas. Tal acontecimento gerou revolta na torcida corintiana e motivou provocações em tom de deboche por parte dos rivais. Mesmo assim, Drogba aparece, anos depois, para reverberar, através de suas redes sociais, a chegada de Willian ao Corinthians. Mas não sem uma pontinha de polêmica.

“Volte para casa”, escreveu o marfinense, em mensagem efusiva acompanhada pelo emoji de um coração azul. A mensagem traz interpretações distintas: em um primeiro momento passa a impressão de um comentário sobre o retorno de Willian ao Corinthians, clube que o revelou, mas também abre margem para um pedido de retorno ao Chelsea, clube do qual Drogba é ídolo e onde o meia-atacante brasileiro também fez história antes de chegar ao Arsenal – onde disputou apenas uma temporada.

Dentre as respostas ao tweet de Drogba, houve até quem não tivesse gostado de ver o ídolo do Chelsea compartilhando uma imagem de um jogador vestindo a camisa do Arsenal, rival londrino dos Blues.

Oh Willyyyyyyyyyyyyyy haaaaaaaannnnnnnnnn

Come back home 😉💙 https://t.co/3RchMhccoX — Didier Drogba (@didierdrogba) August 30, 2021

Houve também torcedores do próprio Chelsea, entendendo a mensagem como um pedido para que Willian retornasse para Stamford Bridge, explicitando que a fase de Willian com a camisa azul de Londres já é passado.

E também houve corintianos, felizes em dizer que, sem dúvidas, a casa de Willian é o Corinthians.