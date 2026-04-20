Driessen se mostra entusiasmado com o vencedor da taça que “não ficaria mal” na seleção holandesa

Valentijn Driessen é um admirador de Sven Mijnans, que conquistou no domingo a Eurojackpot KNVB Beker com o AZ. Segundo o editor de futebol do De Telegraaf, o meio-campista do time de Alkmaar não ficaria mal na seleção holandesa.

Mijnans está tendo uma excelente temporada no AZ e já foi citado como possível reforço do PSV. Ele já estava na mira do técnico da seleção, Ronald Koeman, caso Mijnans jogasse em um grande clube holandês, segundo afirma o programa Kick-Off.

“Eu também acho isso. E certamente da forma como ele vem se desenvolvendo ultimamente”, diz Driessen ao iniciar o podcast. “Na ausência de Jordy Clasie, ele foi o capitão. Mijnans também ficou lesionado por um tempo.”

“Mas se Koeman não levasse um jogador em estágio para a Copa do Mundo, Kees Smit neste caso, então Mijnans não teria ficado nada mal. Pois alguém com criatividade é, naturalmente, muito útil na equipe. Além disso, ele tem uma resistência incrível”, considera Driessen que o jogador do AZ é definitivamente uma opção para a Seleção Holandesa.

“E ele marca gols. E essas são qualidades que alguns jogadores da seleção holandesa não possuem no meio-campo”, acrescenta o observador da seleção holandesa do jornal matutino.

Mike Verweij concorda: “Não é à toa que o PSV o queria muito no início da temporada. Era ou Van Bommel ou Mijnans, e certamente não os dois. O agente de Van Bommel lidou com isso de forma um pouco mais hábil do que o agente de Mijnans.”

“Mas isso se deveu mais ao AZ do que ao PSV. Pois o PSV queria os dois. E isso foi por causa do AZ. Se eles tivessem colaborado, o PSV teria contratado os dois”, conclui Driessen.