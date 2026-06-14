Driessen não tem dúvidas quanto ao resultado da estreia da seleção holandesa na Copa do Mundo contra o Japão

Mike Verweij e Valentijn Driessen não esperam que a seleção holandesa sofra uma derrota logo no início da Copa do Mundo. Os comentaristas do De Telegraaf, especialistas na seleção holandesa, acreditam que o Japão, adversário deste domingo à noite em Dallas, vem sendo superestimado há algum tempo.

“Acho que o Japão está sendo superestimado, também por causa de algumas vitórias em amistosos. Eles venceram a Alemanha por 4 a 1. Isso é realmente muito bom. Mas, na verdade, é uma equipe sem grandes destaques”, conclui Verweij em sua análise no podcast Kick-Off.

“E o que a Holanda precisa ter muito cuidado: o Japão vai entrar com tudo. E eles estão, mais do que a Holanda, acostumados ao calor. Mas em termos de qualidade, acho que a Holanda tem muito mais a oferecer do que o Japão”, diz Verweij, sem medo de uma derrota da Oranje na primeira partida do grupo F. “A Holanda precisa conquistar pelo menos um ponto, mas, na verdade, três pontos.”

Driessen espera que a intensidade seja alta durante o jogo Holanda x Japão. “Haverá bastante trabalho de corrida por parte das equipes na Copa do Mundo. Tem-se sugerido que está muito quente e que será mais um jogo de passes do que de corrida. Mas, até agora, não está tão ruim assim. A seleção holandesa joga a 21, 22 graus. Com uma umidade do ar bem normal. Então, pode muito bem ser um jogo de verdade.”

“E se você comparar todos os jogadores da seleção holandesa com os do Japão. Então você é que tem que dizer quem do Japão você gostaria de ver na seleção holandesa”, disse Driessen, que imediatamente ouve o nome do atacante do Feyenoord, Ayase Ueda.

“Ele só marca contra times pequenos. E Donyell Malen marca na Série A. Não é uma competição que eu considere de alto nível, mas é superior à Eredivisie. Lá ele marca gols sem parar. Portanto, trocar Ueda por Malen não seria uma escolha para mim. Na verdade, nenhum jogador do Japão”, acrescenta o torcedor da seleção holandesa do jornal matutino.

Driessen chega a uma conclusão clara na véspera de Holanda x Japão. “E se você observar onde todos eles jogam. Há um jogando no Bayern de Munique (Hiroki Ito, red.). Mas ele fica mais no banco do que em campo. Isso tem que ser simplesmente três pontos para a Holanda.”