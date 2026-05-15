Driessen menciona ex-jogador do Feyenoord no Liverpool de Arne Slot

Lutsharel Geertruida deixará o Sunderland ao final desta temporada; o clube tem o zagueiro por empréstimo do RB Leipzig. O zagueiro holandês também parece não ter futuro no clube alemão, o que faz com que o ex-jogador do Feyenoord pareça estar em uma encruzilhada na carreira.

Valentijn Driessen sugere, na seção Kick-Off do jornal De Telegraaf, o Liverpool como possível novo clube. “Arne Slot queria contratá-lo. Pois Geertruida pode atuar em várias posições.”

E acrescenta imediatamente: “Primeiro no Leipzig e agora no Sunderland, ele tem dificuldade em se adaptar. E esses não são exatamente os melhores clubes do mundo para se jogar. E o Liverpool é um nível acima. Será que ele consegue lidar com isso?”

“Talvez com um técnico como Slot, com quem ele tem experiência no Feyenoord. Isso sim daria certo. É o que se espera para esse rapaz, pois, em potencial, ele é um bom jogador de futebol”, Driessen se recusa a descartar Geertruida para o topo absoluto da Europa.

O Sunderland acordou uma opção de compra de 23 milhões de euros com o Leipzig, mas parece não querer exercer essa opção. O zagueiro (25) disputou 29 partidas nesta temporada em todas as competições, incluindo quinze como titular.

De acordo com o The Sunderland Echo, o Sunderland não quer contratar Geertruida de forma definitiva porque ele não é titular indiscutível em nenhuma posição na defesa. Nordi Mukiele é titular na lateral direita, o que faz com que o holandês seja utilizado principalmente como zagueiro central.

É possível que Geertruida seja mantido para a Premier League. De acordo com a mídia inglesa, Aston Villa, Everton, Tottenham Hotspur, Crystal Palace e Leeds United estão acompanhando de perto sua situação.