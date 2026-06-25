Driessen fica surpreso com a atitude de um homem durante a coletiva de imprensa da seleção holandesa: “Bastante estranho”

Valentijn Driessen, jornalista do De Telegraaf, ficou surpreso com uma atitude do colega Maarten Wijffels, que trabalha para o Algemeen Dagblad. Ele conta isso no podcast de futebol Kick-off.

Na noite de quarta-feira, Driessen e Wijffels estiveram presentes na coletiva de imprensa da seleção holandesa antes do jogo da Copa do Mundo contra a Tunísia.

Em Kansas City, os jornalistas puderam fazer perguntas ao técnico Ronald Koeman e ao meio-campista Ryan Gravenberch.

Na manhã de quinta-feira, Driessen destacou um momento marcante. “Isso foi bem legal. Após uma pergunta de Rypke Bakker, Koeman comentou que essa geração deveria chutar de longe com mais frequência.”

“Então, de repente, Wijffels levantou o polegar e acenou com força, dizendo ‘sim’ para Koeman”, continua Driessen, ao que o apresentador Hein Keijser reage com surpresa.

“Sim, também achei isso um tanto estranho. Mas ele concordou plenamente. Confirmou isso com um sinal de polegar para cima. Koeman disse na 538 que tudo poderia ser um pouco mais positivo. Aparentemente, isso foi imediatamente acolhido.”

“Isso significa que Koeman é realmente um líder”, acrescenta Driessen com um tom cínico. O colega Mike Verweij dá uma risada e faz referência às declarações de Frenkie de Jong. “Também há jornalistas que estão observando e percebem isso.”