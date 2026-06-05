Driessen descarta jogador: "Não tem perfil para a seleção holandesa"

Valentijn Driessen (ainda) não está impressionado com Crysencio Summerville. O chefe da seção de futebol do jornal De Telegraaf considera que o ponta ainda não está pronto para uma vaga no time titular da seleção holandesa.

“Não achei que Summerville tenha jogado tão bem contra a Argélia”, assim Driessen inicia sua análise sobre o ponta da Oranje no podcast Kick-Off. “Ele teve alguns lampejos de vez em quando que fazem você pensar: isso é legal. Mas ele não é um jogador de verdade para a seleção holandesa. Falta consistência.”

Driessen certamente não escalaria Summerville como titular na Copa do Mundo. “Malen, Brobbey, Gakpo. Eu optaria por eles.” O observador da seleção holandesa do jornal matutino considera que Memphis Depay ainda não está em forma o suficiente para um papel de destaque no ataque da equipe do técnico Ronald Koeman.

“Mas, na minha opinião, Brobbey é a quinta opção. Pois Wout Weghorst entrou antes”, aponta Driessen, referindo-se a uma escolha do técnico que também lhe pareceu estranha. “O mesmo no intervalo: Verbruggen saiu e Roefs entrou. E não Flekken. Embora Flekken sempre tivesse sido o segundo goleiro antes disso.”

“E depois Koeman diz, no final, que ainda não tomou uma decisão. Mas então é estranho colocar Roefs. E não Flekken”, afirma o cético torcedor da seleção holandesa, que estreia na Copa do Mundo contra o Japão no dia 14 de junho.

Summerville recebeu da Voetbalzone uma nota 7,5, a nota mais alta de todos os jogadores da Oranje. Na segunda-feira, o ponta terá uma nova chance contra o Uzbequistão, no último amistoso da Holanda.