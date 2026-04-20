Driessen critica a seleção holandesa e cita dois países com um meio-campo muito melhor

Valentijn Driessen está pessimista em relação à seleção holandesa no que diz respeito à próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Na opinião do comentarista do De Telegraaf, há poucos jogadores na seleção que realmente fazem a diferença em seus clubes.

No podcast Kick-Off, observa-se que Tijjani Reijnders, titular da seleção holandesa, não é mais titular no Manchester City. “Há mais titulares que não jogam todas as partidas”, acrescenta Driessen imediatamente.

“Acho que vai ser muito difícil para a seleção holandesa. Nenhum deles está entre os melhores do time. Quase todos são substituíveis em seus times”, prevê Driessen, apontando problemas para a equipe de Koeman na Copa do Mundo.

O observador assíduo da seleção holandesa continua: “Então, faça as contas. E depois você vai com esse time para a Copa do Mundo. Vai ser uma história muito difícil.”

“Se você tem um meio-campo com Frenkie de Jong, Reijnders e Ryan Gravenberch, então você tem um meio-campo fantástico”, diz o colega Mike Verweij, bem mais otimista quanto às chances da Oranje na Copa do Mundo.

“Então você tem um bom meio-campo, mas não um meio-campo fantástico. Se você comparar isso com o meio-campo de, por exemplo, Portugal, com aqueles dois jogadores do Paris Saint-Germain (Vitinha e João Neves, red.) e Bruno Fernandes. Isso é outra história”, diz Driessen, fazendo a comparação com o campeão europeu de 2016.

“E olhe para a França. Que meio-campo eles conseguem escalar. Eles conseguem escalar três meio-campos que são melhores do que a seleção holandesa”, o jornalista também avalia o finalista da Copa do Mundo de 2022 muito acima da seleção holandesa.