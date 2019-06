Dribles, frustração e cobertura de estrela: a noite do "Messi japonês" no Morumbi

Takefusa Kubo conseguiu roubar a cena mesmo com a derrota por 4 a 0 do Japão para o Chile

Receber um apelido que o compara a Lionel Messi poderia ser um peso duro para qualquer jogador, mas não parece ser o caso para Takefusa Kubo. Recém-contratado pelo e comparado ao astro argentino, o japonês foi a grande atração de sua seleção, mesmo com a derrota por 4 a 0 para o , na noite da última segunda-feira, no Morumbi, pela .

O camisa 21 não fez gols, mas teve um desempenho que divertiu o torcedor que compareceu ao estádio paulista. O atacante de 18 anos arriscou dribles, chegou a aplicar uma "caneta" no chileno Erick Pulgar e deu trabalho à defesa sul-americana.

Após a partida, uma multidão repórteres nipônicos aguardava a jovem estrela. Nenhum jogador da seleção brasileira provocou tanta comoção no Morumbi na abertura da como quando Kubo deixou os vestiários na noite da segunda-feira.

O atleta atendeu pacientemente a imprensa não só do seu país, mas também da América do Sul. Empregando um espanhol fluente, não escondeu a frustração com a goleada sofrida. "É difícil enfrentar um campeão como o Chile. Foi uma experiência ruim e uma derrota muito dura para a equipe. Pude fazer algumas coisas, mas não fiz gols, não dei assistências, não ajudei a equipe como gostaria. Isso me incomoda muito, mas é o que aconteceu", afirmou.

Kubo foi contratado pelo Barcelona com apenas 10 anos e ficou na Catalunha até fazer 14. Como o clube passou a ser investigado por contratações de menores, voltou ao , onde foi o mais jovem atleta a estrear na , com apenas 15 anos, cinco meses e um dia.

Na última semana, o Real Madrid anunciou que o japonês será atleta de sua equipe de base. Kubo terá a oportunidade de repetir os passos do brasileiro Casemiro, que também atuou no Real Madrid Castilla antes de ser peça fundamental da equipe de Zinedine Zidane. E o volante mandou um recado ao jovem.

"O conselho que dou para ele é que desfrute. Está muito perto do primeiro time. A comissão técnica da equipe principal sempre observa, com certeza vai treinar com a gente. É uma grande experiência. Tem que pensar primeiro na equipe Castilla que certeza jogará conosco no primeiro time", disse Casemiro.