Drama total para a Juventus: fica de fora da Liga dos Campeões após derrota no clássico

A Juventus encerrou a temporada da Série A no domingo com um empate decepcionante no Derby della Mole contra o Torino. A equipe desperdiçou uma vantagem confortável de 2 a 0 e, ao mesmo tempo, viu suas chances de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada irem por água abaixo. Após uma temporada extremamente fraca, a Juventus terá que se contentar com o sexto lugar na Série A e a consequente vaga na Liga Europa.

O tenso clássico teve um início extremamente caótico. O pontapé inicial foi adiado por mais de uma hora após confrontos graves entre torcedores de ambos os clubes fora do estádio. Durante os distúrbios, um torcedor da Juventus ficou gravemente ferido, tendo sido atingido na cabeça e operado no domingo. O torcedor já está fora de perigo de vida.

Também dentro das fileiras da Juventus a tensão era palpável. Durante o aquecimento, a torcida mais radical do clube abordou o grupo de jogadores com o pedido de não disputar a partida. No fim, decidiu-se que o jogo seria realizado. Teun Koopmeiners começou no banco de reservas e entrou aos 70 minutos.

Em campo, a Juventus parecia estar a caminho da vitória por um bom tempo. Dusan Vlahovi se destacou na última rodada do campeonato com dois gols. Graças aos gols do atacante sérvio, a Juventus abriu uma confortável vantagem de 0 a 2.

O Torino, porém, recusou-se a aceitar a derrota. Após mais de uma hora de jogo, Cesare Casadei trouxe de volta a emoção ao marcar de cabeça. Esse gol de empate deu à equipe da casa uma confiança visível para uma ofensiva final.

A Juventus perdeu então o controle da partida e viu o Torino se tornar cada vez mais perigoso. A recompensa para a equipe da casa veio a seis minutos do fim, quando Che Adams marcou o gol de empate e levou o estádio ao delírio.

Devido ao atraso prolongado, os resultados dos outros jogos já eram conhecidos antes mesmo do fim da partida. Por isso, a Juventus já sabia, durante a partida, que a classificação para a Liga dos Campeões não era mais possível. Os resultados necessários em outros jogos não foram favoráveis ao clube. Mesmo que vencesse, a Juventus teria de ceder as vagas na Liga dos Campeões à AS Roma e ao Como, mas acabou ficando no empate em 2 a 2.