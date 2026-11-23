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O Chicago Fire, liderado por Robert Lewandowski, sofreu um duro golpe ao perder por 2 a 1 para o Charlotte FC na abertura da série de três jogos da primeira rodada dos playoffs da MLS Cup.

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Apesar de ter a posse de bola, a equipe sofreu um gol logo no início do segundo tempo, marcado por Liel Abada, antes de o atacante polonês empatar aos 68 minutos.

Embora o time da casa tenha trocado de goleiro de olho na disputa de pênaltis, os visitantes conseguiram um pênalti nos acréscimos.

Aos 4 minutos de acréscimo (90+4), Greg Berhalter, técnico do Chicago Fire, decidiu colocar o goleiro reserva Josh Cohen no lugar do titular Chris Brady, por considerá-lo o melhor na defesa de pênaltis.

Poucos minutos após a entrada do goleiro reserva, a partida virou quando a bola bateu na mão de Jack Elliott, zagueiro do Chicago, dentro da área, aos 7 minutos de acréscimo (90+7).

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Após a revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Charlotte, e Pep Biel foi para a cobrança.

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Cohen defendeu a cobrança com categoria, mas a sorte não esteve ao seu lado até o fim: a bola voltou para Pep Biel, que mandou para as redes aos 12 minutos de acréscimo (90+12), garantindo uma vitória dramática do Charlotte por 2 a 1.

As duas equipes voltam a se enfrentar no segundo jogo da série no próximo sábado, no Bank of America Stadium, casa do Charlotte.

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Messi passou pelo mesmo

O Inter Miami sofreu um duro golpe na estreia nos playoffs da MLS ao perder por 3 a 0 para o Columbus Crew, que jogava como visitante, em um confronto cheio de surpresas que colocou o astro argentino Lionel Messi e seus companheiros sob enorme pressão antes do jogo de volta, que pode definir o destino da equipe na campanha pela defesa do título.

A derrota não foi apenas um tropeço passageiro para o Inter Miami, que entrou na competição com grandes ambições após conquistar o título da edição passada. Ela veio em um momento extremamente delicado e reacendeu alguns temores que cercaram a equipe em suas experiências anteriores nos playoffs, disputados no formato "melhor de 3".

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Por que o Inter Miami não precisa reverter os três gols?

Apesar do placar duro, o Inter Miami não precisa vencer por quatro gols de diferença no jogo de volta. Basta vencer por qualquer placar para igualar o número de vitórias com o Columbus Crew e forçar a realização de um terceiro jogo decisivo, caso cada equipe vença uma partida.

Isso se deve ao formato da primeira rodada dos playoffs da MLS na temporada 2026, que consiste em uma série de três jogos no sistema de melhor de três, e não no saldo de gols agregado das partidas de ida e volta.

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Por esse sistema, avança a equipe que conquistar duas vitórias primeiro, e não há empate nas partidas: se o tempo regulamentar terminar empatado, a decisão vai direto para os pênaltis, sem prorrogação.

Assim, a derrota do Inter Miami ainda não significa a eliminação, mas deixou a situação da equipe mais complicada, já que agora precisa vencer fora de casa no segundo jogo, marcado para 27 de novembro, no estádio do Columbus, no estado de Ohio.

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Caso Messi e companhia consigam a vitória, as duas equipes ficarão empatadas em número de vitórias, e haverá um terceiro jogo decisivo, de volta à casa do Inter Miami, em 1º ou 2 de dezembro, de acordo com a tabela divulgada para o confronto.

Já se a equipe perder novamente, dará adeus à competição precocemente e perderá a chance de defender o título.