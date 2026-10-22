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Michael Carrick Bruno Fernandes Manchester United ComoGetty Images
Muhammad Zaki
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Drama no vestiário do Manchester United! Michael Carrick rebate Bruno Fernandes em troca pública de farpas após o clube ser humilhado pelo Como em atuação desastrosa na Champions League

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A temporada do Manchester United atingiu um novo ponto mais baixo na noite de quarta-feira, quando uma desastrosa derrota por 4 a 1 para o Como provocou uma troca pública de farpas entre Michael Carrick e Bruno Fernandes. O resultado humilhante na Champions League deixou o futuro do técnico seriamente ameaçado após uma atuação sem disciplina tática nem empenho físico.

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Pesadelo no norte da Itália

O Manchester United teve uma noite lamentável no Estádio Giuseppe Sinigaglia e sofreu sua quinta derrota em apenas 11 jogos nesta temporada. A atuação decepcionante de quarta-feira na competição europeia também ampliou para sete partidas a atual sequência sem vitórias da equipe em todas as competições.

O capitão do United foi substituído aos 67 minutos, em uma noite na qual o clube da Premier League foi completamente dominado. Após a partida, a situação rapidamente se tornou caótica, com capitão e técnico trocando críticas públicas duras sobre a principal causa do desastre na Itália.

Debate entre tática e empenho

Após ser substituído, Fernandes responsabilizou diretamente a comissão técnica. O meia português questionou o plano de jogo: “Foi uma decisão da comissão técnica não pressionar individualmente e, às vezes, deixar espaço atrás.”

Ao ser informado dessas declarações durante a entrevista após a partida, o técnico de 45 anos não aceitou a crítica calado. Carrick rebateu, questionando abertamente a disposição de seu elenco para correr.

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“Na verdade, pressionamos individualmente em parte do segundo tempo e sofremos um gol por causa disso”, explicou Carrick. Em seguida, mandou um recado direto a Fernandes: “E, seja qual for o esquema ou a tática que você use, se não correr, se não correr para a frente e não voltar correndo, não vai vencer.”

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

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Pressão crescente e pedido de desculpas à torcida

A troca pública de críticas aumenta muito a pressão sobre o técnico do United. Depois de receber um novo contrato de dois anos em maio, após terminar o campeonato em terceiro lugar, ele agora vê sua posição seriamente ameaçada pela queda repentina de rendimento nas competições nacionais e continentais.

Depois de pedir desculpas diretamente aos torcedores que viajaram para acompanhar o jogo, ao apito final, o treinador foi questionado se temia ser demitido. Ele insistiu que sua preocupação estava inteiramente voltada à torcida frustrada do clube, e não à situação de seu emprego.

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“Olha, não pensei na minha situação. Isso é pelos torcedores. Eu era um deles assistindo àquilo e não gostei nem um pouco”, revelou Carrick. “Estou muito irritado, para ser sincero. Podemos ganhar, podemos perder, mas a maneira como jogamos hoje não foi aceitável. Só queria que os torcedores soubessem que me solidarizo com eles, sem dúvida.”

Luta pela sobrevivência


Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images


A diretoria de Old Trafford agora enfrenta uma decisão importante sobre o comando técnico. Uma sequência de sete jogos sem vencer já é alarmante, mas a hostilidade aberta entre o treinador e o capitão do clube sugere um elenco dividido.

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O elenco precisa encontrar urgentemente uma forma de recuperar tanto a intensidade física quanto a sintonia tática. Sem uma mudança imediata no desempenho e na atitude, a atual comissão técnica parece destinada a deixar o clube em breve.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.