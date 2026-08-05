Segundo a Gazzetta dello Sport, o goleiro do SC Freiburg agora tem, afinal, duas opções de transferência bastante atraentes. De acordo com a publicação, os empresários de Atubolu, da Epic Sports, liderados pelo amplamente conhecido e excêntrico Ali Barat, estão atualmente a caminho da Itália para conduzir conversas com o Napoli e a Juventus de Turim sobre uma transferência.





Houve até uma sinalização de flexibilização por parte de Breisgau para viabilizar a transferência de Atubolu e evitar que ele passasse uma temporada na arquibancada em Freiburg. Assim, o Sport-Club estaria pedindo apenas 15 milhões de euros, em vez dos 20 milhões de euros que vinham sendo ventilados, pelo goleiro de 24 anos.

O próprio Atubolu também estaria agora muito mais disposto a ceder. Se há poucos meses ele ainda mirava insistentemente uma transferência para a Premier League, agora já consegue imaginar a Serie A como futura liga para atuar. Isso provavelmente também se deve ao fato de que Atubolu acabou se complicando de maneira previsível com seu desejo de transferência.

O dilema da transferência de Atubolu: Backhaus à frente e quase nenhum interessado

Enquanto Atubolu insistia na saída, o SCF já contratou Mio Backhaus como substituto por 12 milhões de euros junto ao Werder Bremen. Mas, como o mercado de transferências da Premier League, especialmente entre os goleiros, simplesmente não engrena por conta de diferentes e previsíveis mecanismos de mercado, Atubolu chegou a correr o risco repentino de ir para a arquibancada em Freiburg, porque não aparecia nenhum interessado capaz de atender, por um lado, às pretensões esportivas de Atubolu e, por outro, às exigências financeiras do Sport-Club.

Até aqui, da Inglaterra, apenas os promovidos Hull City e Coventry City teriam procurado Atubolu e o Freiburg. Ao que tudo indica, ambos pouco atraentes para o jogador de 24 anos, que quer se credenciar nos próximos anos como o novo camisa 1 da seleção alemã.

O Napoli, na verdade, já contratou um novo camisa 1

Na Juve, Atubolu provavelmente disputaria a vaga de titular no gol com Michele Di Gregorio. O Napoli, na verdade, só no verão contratou em definitivo Vanja Milinkovic-Savic como novo camisa 1. O jogador de 29 anos atuou na temporada passada pelos Azzurri, já por empréstimo do Torino, mediante uma taxa enorme de 15 milhões de euros, antes de ser contratado agora por obrigação de compra no valor de mais 6 milhões de euros.