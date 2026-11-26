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A carreira da alemã Laura Freigang sofreu uma interrupção repentina após a atacante receber uma suspensão de 16 meses de todas as atividades ligadas ao futebol. A jogadora do Eintracht Frankfurt perderá a próxima Copa do Mundo Feminina após um acordo para resolver uma disputa envolvendo múltiplos testes antidoping não realizados.

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Duro golpe para o ataque da Alemanha

O futebol alemão foi abalado pela notícia de que Freigang, uma de suas atacantes de maior destaque, recebeu uma suspensão de 16 meses. A punição, que começou oficialmente quando a Federação Alemã de Futebol (DFB) a notificou da decisão em junho, impede a jogadora de 28 anos de disputar a Copa do Mundo Feminina no próximo verão.

A suspensão é abrangente e a proíbe de participar de qualquer atividade do futebol profissional até outubro de 2027. Embora possa voltar a treinar dois meses antes dessa data para recuperar a forma física, ela não poderá ser relacionada para partidas oficiais até cumprir toda a punição.

Detalhes da suspensão de Freigang e suas consequências

O caso chegou a uma conclusão após um acordo para resolver a disputa entre Freigang, atacante do Eintracht Frankfurt, a Federação Alemã de Futebol (DFB), a Agência Nacional Antidoping (Nada) e a Agência Mundial Antidoping (Wada). Nos termos do acordo, a jogadora de 28 anos cometeu três falhas relacionadas à informação de sua localização e/ou à realização de testes entre 11 de março de 2025 e 23 de fevereiro de 2026.

Como parte da decisão, todos os registros individuais de Freigang a partir de 23 de fevereiro de 2026, incluindo jogos disputados, gols e assistências, serão anulados, embora os resultados do Eintracht Frankfurt permaneçam inalterados. Antes da suspensão, a atacante havia marcado seis gols e dado duas assistências em 11 jogos como titular na Frauen-Bundesliga nesta temporada.

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Dirigentes do clube reagem à decisão

Apesar da severidade da punição, dirigentes do Eintracht Frankfurt elogiaram a postura da atacante durante a investigação. Katharina Kiel, diretora de futebol feminino do clube, destacou as dificuldades dos últimos meses e a contribuição que Freigang continuou dando em campo apesar da possibilidade de suspensão. Em comunicado do clube, o Frankfurt também confirmou que conversas começarão em breve para definir os termos do futuro vínculo da jogadora, cujo contrato atual termina em 30 de junho de 2027.

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“O acordo alcançado agora traz clareza e segurança para o planejamento em um processo sem precedentes para o Eintracht Frankfurt, tanto para nós, como clube, quanto, acima de tudo, para Laura. A maneira como ela e o time lidaram com a situação nos últimos meses, e como Laura deu o exemplo com seu desempenho em campo durante um período muito difícil, merece o maior reconhecimento. As falhas identificadas, apesar do acordo para encerrar a disputa, resultaram em uma suspensão, o que significa a perda de uma jogadora fundamental”, disse Kiel.

Freigang se pronuncia sobre suspensão de 16 meses

Ao comentar a suspensão, Freigang ressaltou que nunca houve suspeita de doping contra ela, embora tenha reconhecido sua responsabilidade de cumprir as obrigações de informar sua localização e de defender os princípios do esporte limpo. A jogadora de 28 anos, porém, afirmou que seu caso não era tão simples quanto poderia ter parecido ao público: “É importante para mim enfatizar mais uma vez que em nenhum momento houve suspeita de doping contra mim. Estou ciente da minha responsabilidade de cumprir as obrigações de informar minha localização e da importância do esporte limpo. Ao mesmo tempo, meu caso nem sempre foi tão preto no branco quanto pode ter parecido para quem o via de fora. O fato de eu ter aceitado um acordo não significa que concorde com todas as avaliações do meu caso.”

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Ela também explicou que decidiu não tomar outras medidas judiciais para evitar o grande desgaste financeiro, mental e emocional que isso traria. Ao refletir sobre o período difícil, Freigang disse: “Os últimos meses foram extremamente difíceis para mim. Outros processos judiciais teriam representado um desgaste financeiro, mental e emocional significativo. Por isso, escolhi esse caminho, na esperança de encontrar um pouco de paz, clareza e perspectiva.”

Freigang também pediu desculpas à família, ao Eintracht Frankfurt, às companheiras de time, à seleção da Alemanha e aos torcedores pelas consequências da situação. Ao expressar sua tristeza por não poder jogar, ela disse: “Sei que esta situação também tem consequências para minha família, meu clube, meu time, a seleção e vocês, torcedores. Gostaria de pedir desculpas por isso. O esporte define minha vida desde que eu era pequena. Parte meu coração não poder estar em campo por enquanto, ajudar meu time e viver o dia a dia que amo tanto. Não vou desistir e vou dar um jeito de superar isso.”