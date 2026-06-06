Drama gigantesco: craque absoluto é carregado em lágrimas para fora do campo uma semana antes da Copa do Mundo

O Paraguai aguarda ansiosamente notícias sobre Julio Enciso. O versátil atacante teve que deixar o campo numa maca na madrugada de sexta para sábado. Ele estava visivelmente emocionado.
Na noite de sexta-feira estava marcada a partida de despedida do Paraguai. O país sul-americano enfrentou a Nicarágua.
Já aos 25 minutos, o azar se abateu sobre Enciso. Após uma colisão, ele sentiu dor no tendão da coxa e no flanco. Parece, portanto, tratar-se de uma lesão dupla.
Foi necessário trazer uma maca ao campo para retirar o atacante. O jogador do RC Strasbourg estava visivelmente emocionado: ele começou a chorar.
Após o jogo, o técnico da seleção falou sobre a lesão na coletiva de imprensa. “Vamos torcer para que seja uma lesão por impacto e não uma lesão muscular. Esperamos que ele possa ser titular na Copa do Mundo.”
Enciso marcou quatro gols em 32 partidas pela seleção do Paraguai. No futebol de clubes, ele jogou pelo Brighton & Hove Albion, Ipswich Town e, portanto, pelo Strasbourg.
O Paraguai enfrenta, no Grupo D, os Estados Unidos, a Turquia e a Austrália. O torneio começa com um confronto contra o país anfitrião, no dia 13 de junho.