Como kicker e o Süddeutsche Zeitung noticiam em consonância, o goleiro rompeu com a agência nesta quarta-feira. Cerca de sete meses após sua transferência para a autointitulada agência "boutique", em 4 de janeiro, Atubolu ainda não encontrou um novo clube, depois de ter formalizado seu desejo de sair no SC Freiburg e, nesse contexto, recusado uma renovação de seu contrato, que ainda vai até 2027.

A Epic Sports já teria até confirmado a separação ao kicker após ser procurada. Há poucos dias, a revista especializada já havia informado sobre uma grande insatisfação de Atubolu com o trabalho de seus empresários. Ao jogador de 24 anos teriam sido feitas falsas promessas. Foi-lhe sugerido que, entre outros, no Borussia Dortmund, no Milan e no Aston Villa, ele seria um forte candidato a transferência caso o titular absoluto deixasse o respectivo clube. Mas, em nenhum momento no verão, uma troca no gol chegou a se desenhar nesses clubes.

Já há semanas se desenha que Atubolu pode esquecer o sonho da Premier League. Segundo informações, até agora ele teve apenas a possibilidade de acertar com os promovidos Hull e Coventry City. Mas o ambicioso goleiro, que está entre os candidatos à sucessão de Manuel Neuer no gol da Alemanha, teria recusado ambos os clubes. Agora, o tempo está se esgotando para ele. A janela de transferências nas principais ligas da Europa já se fecha em 1º de setembro, e as cinco grandes ligas já estão prestes a começar. Na Espanha, a competição já começou.

Noah Atubolu vai agora para o Eintracht Frankfurt?

Para evitar o cenário de horror de passar uma temporada na arquibancada em Breisgau, Atubolu agora deve mudar seus planos. Com Mio Backhaus, o SCF já contratou um substituto junto ao SV Werder Bremen pela quantia recorde de 12 milhões de euros. A saída mais provável agora aparentemente está na Bundesliga.

Segundo o kicker, o Eintracht Frankfurt colocou Atubolu na mira, e o próprio jogador agora também conseguiria se imaginar em uma transferência para o Main. Os hessianos procuram um novo camisa 1 após a pesada derrota por 7 a 0 no amistoso contra o Brentford. Nem Kaua Santos, propenso a lesões e a falhas, nem Michael Zetterer, que chegou do Werder Bremen apenas no verão passado, teriam convencido o novo técnico Adi Hütter.

No entanto, fica a questão de saber se o Eintracht realmente pode bancar os serviços de Atubolu. Apesar de todo o drama amplamente conhecido, o Freiburg ainda exigiria 15 milhões de euros de taxa de transferência, enquanto a SGE ainda não atingiu neste verão o superávit planejado de transferências, no valor de 50 milhões de euros. Por isso, ainda não teriam ocorrido negociações concretas entre os dois clubes. Além disso, provavelmente ainda seria preciso vender um dos dois goleiros do elenco atual. Zetterer, porém, estaria insistindo em permanecer, enquanto o mercado para Kaua Santos, por causa de seus muitos erros e de sua propensão a lesões, não deve ser particularmente grande.

Como alternativa a Atubolu, recentemente também houve especulações sobre uma tentativa de repatriar Lukas Hradecky, que ao menos em termos de taxa de transferência provavelmente seria bem mais barato. Ainda assim, o jogador de 36 anos também receberia um salário principesco no AS Monaco e, por causa da idade, no máximo seria apenas uma solução de transição. Segundo informações do kicker, a pista envolvendo o finlandês também não é quente por esse motivo. Antes de se transferir para o Bayer Leverkusen, em 2018, ele defendeu o gol do Eintracht por três anos.

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Empresário de Noah Atubolu: pelo que Ali Barat é conhecido?

Atubolu, que por muito tempo treinou apenas de forma individual e que, ao menos, agora voltou a participar dos treinos com o elenco do Freiburg, sonda, segundo o kicker, além de um possível compromisso em Frankfurt, também outras opções. Num passado recente, também houve rumores vagos sobre um interesse de Napoli, Olympique de Marseille e Bournemouth.

A equipe de Ali Barat, por outro lado, avaliou a situação de forma completamente errada. Uma circunstância difícil de explicar. Afinal, a Epic Sports é muito bem conectada. A agência cuida de um verdadeiro conjunto de jogadores de renome. Entre outras coisas, intermediou a transferência de 130 milhões de euros de Moises Caicedo para o Chelsea no verão de 2023. Barat também, que já foi eleito duas vezes o melhor agente do ano pelo jornal esportivo italiano Tuttosport , não é um desconhecido para o Bayern de Munique.

No ano passado, o iraniano articulou o caro negócio de empréstimo de Nicolas Jackson com o Chelsea e depois se celebrou principalmente por isso em um comunicado à imprensa mais do que surreal com a manchete "Ali Barat redefiniu o jogo". O texto foi publicado apenas 13 minutos após o anúncio oficial da transferência, incluindo números que, no setor, normalmente nunca são tornados públicos com tanto detalhe.



