Dragi sobre a recepção aos Faraós: a torcida não aplaude apenas pelos resultados

Hafiz Daraji, comentarista argelino dos canais “BeIN Sports”, elogiou a recepção oficial e popular que a seleção egípcia recebeu ao chegar ao seu país.

A seleção dos Faraós chamou a atenção na Copa do Mundo após seu excelente desempenho na partida contra a Argentina, apesar da derrota por 2 a 3 para a atual campeã nas oitavas de final do torneio.

Draji escreveu, em sua conta no site X: “A recepção popular lendária que os Faraós receberam hoje não foi uma comemoração por uma taça ou medalha, mas sim um reconhecimento a uma seleção que lutou com honra, fez uma grande campanha e devolveu à torcida egípcia a fé na capacidade de sua seleção de competir com os maiores do mundo”.

E continuou: “Essas imagens confirmam que a torcida não aplaude apenas os resultados, mas também o espírito, a dedicação, a coragem e a luta até o último minuto”.

O comentarista argelino esclareceu: “Uma saudação ao fiel povo egípcio e um ‘força’ à seleção que deixou a Copa do Mundo de cabeça erguida, depois de deixar uma marca que permanecerá na memória da Copa do Mundo de 2026”.