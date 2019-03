'Doutor Milagre', o brasileiro que faz tratamentos em tempo recorde no futebol

Eduardo Santos recebe jogadores do mundo todo enquanto chefia o departamento médico do Shanghai SIPG

Baba de caracol, pelo de morcego branco, magia negra, doping... O brasileiro Eduardo Santos já foi "acusado" de diversos métodos para tratar em tempo recorde as lesões de diversos jogadores renomados, entre eles David Luiz, Hulk, Ramires, Oscar, Witsel, Mangala, Moussa Dembélé e alguns outros, que, por ética profissional, não podem ter os nomes revelados.

O "milagreiro", na verdade, é dos fisioterapeutas mais respeitados dentro do futebol. Aos 39 anos, se formou na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Belo Horizonte, tem mestrado e doutorado na área de medicina esportiva e atualmente chefia o departamento médico do Shanghai SIPG, da China, tendo antes passado por Vitesse, da Holanda, e Zenit, da Rússia.

Edu, como é carinhosamente chamado por amigos e pacientes, deu os primeiros passos no mundo da bola depois de fazer um trabalho especial com o goleiro Gomes, hoje no Watford, mas que na ocasião era uma das referências do Tottenham. Porém, foi outro brasileiro muito menos conhecido que, no fim de 2010, começou a proporcionar fama ao fisioterapeuta: o atacante Jonathan Reis, antiga promessa do PSV, e que para muitos holandeses era visto como o "Novo Romário".

"O Jonathan teve o rompimento de todos os ligamentos do joelho direito, um tipo de lesão que costuma acontecer apenas em acidentes graves de moto. O PSV deu a carreira dele como encerrada. Passou por duas cirurgias em três meses, e o plano inicial de recuperação era de dois ou três anos, com a grande possibilidade de nunca mais jogar. Fui então convidado para fazer o tratamento dele, e com nove meses ele estava pronto para jogar. Depois, o Jonathan foi negociado com o Vitesse, e os donos do clube me pediram para que fosse junto. Assumi, então, a coordenação médica do Vitesse", explicou Eduardo, em entrevista à Goal.

Durante o período na Holanda, Edu trabalhou paralelamente com jogadores de outros clubes, sobretudo da Inglaterra. Foi assim que conheceu - e surpreendeu - o português André Villas-Boas, que na época comandava o Tottenham. Chegou a recusar um convite para integrar a equipe médica dos Spurs. Poucos meses depois, quando o treinador assumiu o Zenit, o fisioterapeuta enfim foi convencido a mudar de ares.

O talento de Eduardo Santos é tamanho que, em 2016, o Shanghai SIPG precisou pagar uma multa rescisória para tirá-lo do futebol russo. No ano anterior, já havia sido alvo de uma notícia de impacto nos principais jornais europeus ao tratar de David Luiz, então no PSG. Os franceses estimaram o prazo de oito a dez semanas para que o zagueiro se recuperasse de um problema muscular. Edu entrou em cena e, sem qualquer tipo de "segredo", deixou o defensor pronto para jogar em dez dias.

"Às vezes é o clube que pede para que um atleta seja tratado por mim, e muitas vezes o próprio clube não quer que exista uma divulgação. No caso do David Luiz, o PSG pediu para que não houvesse qualquer tipo de divulgação, mas a imprensa descobriu e começou a falar e inventar muita coisa. O David, então, falou assim: "Pô, Edu, não vou deixarem falar que você usa baba de caracol". Ele tornou o tratamento público, o que chamou muita atenção", lembrou.

"Já falaram que uso baba de caracol, placenta de não sei o quê, pelo de morcego branco... cada hora alguém inventa alguma coisa [risos]. Só não gosto quando sou chamado de bruxo, de curandeiro ou quando falam que faço magia. Na verdade, é uma ciência. Estudei muito, não foi pouca coisa, e continuo estudando. Sou formado e busco sempre aprender mais. A taxa de sucesso de tratamento no Shanghai SIPG, por exemplo, é de 99%. É uma porcentagem altíssima. Em qualquer outro clube a média costuma ser em torno de 87%. Os meus resultados falam por si", completou.

O êxito dos "tratamentos milagrosos" fizeram com que o fisioterapeuta brasileiro ganhasse o apelido de "Doutor Milagre" e, consequentemente, gerasse o interesse em diversos cantos da Europa. Também já rejeitou ofertas de clubes da Alemanha, da França e de Portugal.

"Quando falam 'Doutor Milagre', não fico incomodado, até porque entendo que os meus resultados são muito rápidos e eficientes, então alguns acham que são mesmo milagres. Mas não me considero o 'Doutor Milagre'. Não faço milagre, faço tratamento baseado em muito conhecimento. Tenho resultados, não tenho milagres", ressaltou.

"Pensei, sinceramente, que ficaria esquecido na China. Mas não foi bem assim. Pelo Contrário. Continuo recebendo muitos atletas de fora [Moussa Marega, atacante do Porto, foi o último deles], propostas de trabalho... Graças a Deus tenho um bom relacionamento com vários clubes europeus. O projeto chinês é bem diferente, e surgiu com o Hulk, logo quando foi contratado pelo Shanghai SIPG e acabou estreando com uma lesão. A equipe médica daqui, que era italiana, não conseguiu resolver o problema, então ele foi enviado para o Zenit para fazer um tratamento comigo. Quando a diretoria chinesa viu o resultado, rapidamente me fez um convite. A questão financeira, é claro, pesou. O que tenho aqui muito provavelmente não vou encontrar em nenhum outro clube da Europa", reforçou.



Hulk, Oscar, Eduardo Santos e Elkeson, os brasileiros do Shanghai SIPG (Foto: Arquivo pessoal)

Apesar de ser muito reservado e dar pourquíssimas entrevistas, Eduardo Santos faz questão de compartilhar conhecimento, principalmente porque foi professor universitário no início da carreira profissional. Está longe de fazer qualquer tipo de mistério.

"Participo de congressos de medicina esportiva, faço palestras... A minha rotina é muita corrida, com viagens e jogos, mas sempre que posso participo de eventos para compartilhar conhecimento e também aprender mais. Fui professor durante muito tempo, então não tenho qualquer tipo de problema em ensinar. Na verdade, até os próprios jogadores querem saber os meus segredos [risos]. Não existe segredo, e eles percebem isso durante o tratamento. É um trabalho real. Não tenho uma máquina especial em que o jogador entra, recebe baba de caracol e fica recuperado na hora. É tudo feito na base da ciência, da medicina. O segredo está no cérebro, não está num aparelho específico", destacou.

Os únicos segredos guardados com Edu são os que envolvem os tratamentos de jogadores que, por opção, pedem sigilo. Um desses "pacientes misteriosos" está entre os nomes mais famosos do futebol atual.

"Tratei um atleta muito famoso, jogador de alto nível de seleção. Quando estive a primeira vez com esse jogador, ele estava praticamente em depressão, sentia e dizia que não conseguia jogar mais. Vinha de três de anos de lesões consecutivas, uma atrás da outra. Encontrei um jogador totalmente desiludido com a profissão, que dizia que jamais seria o mesmo outra vez. Depois, com o tratamento em processo, vi ele voltar a jogar, voltar à seleção, voar dentro de campo e, acima de tudo, sentir novamente o prazer pelo futebol. Ele sempre me liga, sempre me agradece. A minha satisfação é enorme", finalizou.