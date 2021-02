Dourado dispara contra a arbitragem de Claus: "querem que o Flamengo ganhe"

Expulsão de Rodinei, antes de o Rubro-Negro virar a partida no Maracanã, gerou revolta nos jogadores do Internacional

Se o clima nos bastidores de Flamengo e Internacional já estava, durante toda a semana que antecedeu a “final” entre ambos, tenso, com muita pressão sobre a arbitragem, os acontecimentos ocorridos no Maracanã na vitória por 2 a 1 dos rubro-negros, que ultrapassaram os colorados na liderança a uma rodada do fim do certame, colocou ainda mais lenha na fogueira das cobranças.

O lance chave foi a expulsão de Rodinei, lateral que pertence ao Flamengo mas está emprestado ao Internacional. O defensor recebeu o cartão vermelho direto no início do segundo tempo, após disputa com Filipe Luís. Árbitro da partida, Raphael Claus bancou a expulsão do jogador, em lance que para muitos foi uma interpretação exagerada do juiz, e revoltou os colorados. Finalizado o duelo, o meio-campista Rodrigo Dourado, por exemplo, fez declarações fortes.

“Triste. O Filipe Luís, o cara que sofreu a falta, falou que era sem querer. O Diego (também jogador do Flamengo) foi falar que, no máximo, era pra cartão amarelo”, disse para o microfone do Premiere FC. “Os caras estragaram um jogo decisivo para nós no campeonato”.

“O Klaus estragou o espetáculo”, seguiu Dourado. “Ninguém (do Flamengo) reclamou. O Filipe Luis tirou a chuteira e disse que sabia que tinha sido sem querer”.

O jogador do Inter ainda questionou a postura da CBF, que no jogo que poderia garantir o título aos gaúchos (bastariam ter vencido) não levou o troféu da competição para o Maracanã, e acusou o que, em sua interpretação, seria uma vontade da entidade para que o título permaneça com o Rubro-Negro.

“A gente podia ser campeão hoje e os caras nem trouxeram o troféu pra nós. Eles querem que o Flamengo ganhe”.