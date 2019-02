Dourado chora no adeus ao Flamengo: "Saio muito grato"

Dourado chegou ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro no início da tarde; jogador se emocionou ao comentar sobre saída

Em uma transferência relâmpago, Henrique Dourado deixou o Flamengo para atuar no time chinês, o Henan Jianye. O clube asiático enviou passagem de ida para o atacante que embarcou para assinar contrato de duas temporadas nesta segunda-feira (25). Ao deixar o Brasil, o jogador se emocionou ao comentar sobre o tempo que permaneceu na equipe carioca.

“Foi tudo muito rápido. Questão de dois dias, um dia e meio, quando chegou a proposta para o Flamengo. Eu estava relacionado para o jogo, e resolvemos depois da partida. O Flamengo aceitou, foi uma decisão conjunta com a família. Foi uma surpresa também para mim, mas foi bom para os dois lados. Saio muito grato, sei que deixo muitos amigos. Cada um deles vai fazer parte da minha história”, disse o atleta emocionado.

Dourado poderá estrear no próximo domingo (03) com o clube, dependendo da documentação. Com o Flamengo, o jogador marcou 15 gols em 46 jogos disputados, além de ter sido artilheiro do Fla na última temporada, ao lado de Lucas Paquetá.