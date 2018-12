Doumbia bate Fekir rumo ao topo - Índice de Desempenho da Ligue 1

Reims deve uma boa parcela de gratidão para o jogador de Mali, que ajudou o time na vitória de 2 a 1, em casa, contra o Strasbourg

O recém-promovido Reims está desfrutando de um excelente retorno ao futebol de alto nível e continuou sua jornada no sábado graças a uma vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg.



Os três pontos que eles levaram oo encontro permitiram que subissem para a oitava colocação e, embora a Ligue 1 esteja altamente competitiva nesta temporada, eles estão bem posicionados para evitar a batalha pelo rebaixamento.

Reims tem ido bem em grande parte graças aos seus excelentes números defensivos, mas contra o Racing chamou a atenção no outro extremo do campo, com Moussa Doumbia como seu craque.



O meia internacional de 24 anos, do Mali, precisou de apenas seis minutos para abrir o placar e mandou um chute desviado para a rede com um chute que bateu no poste antes de se entrar no canto do gol.

O ex-Rostov jogou tão bem que saiu no topo do Índice de Desempenho da Ligue 1 no fim de semana, uma medida estatística fornecida pela Opta para marcar cada jogador em Le Championnat de 0 a 100 em cada jogo.



Doumbia, cujo companheiro de equipe Mathieu Cafaro terminou em décimo lugar esta semana, alcançou uma marca impressionante de 98.3, derrotando Nabil Fekir, do Lyon, na liderança.

Campeão do Mundo, Fekir se estabeleceu como um dos jogadores mais destacados da liga ao longo dos anos devido a sua capacidade de criação de boas oportunidades de gols, e o fez mais uma vez na vitória do Lyon contra o Monaco no domingo (16).



Com um cruzamento de Kenny Tete, ele forçou o segundo gol de OL em casa, com um gol de 3-0 sobre os homens de Thierry Henry.



Houssem Aouar, que deu outro forte relato de si mesmo no meio-campo, abrindo o placar, subiu para o sexto lugar, enquanto isso.

Completando o pódio neste fim de semana, o substituto no Nimes, Rachid Alioui . Ele pode ter sido incapaz de inspirar o seu time a um ponto em casa contra o Lille, mas o placar de 3-2 deveu muito à sua contribuição do banco.



Sua equipe perdia por 3 a 0, mas ele aproveitou um erro de cerca de 22 metros para marcar em um chute brilhante sobre o goleiro visitante Mike Maignan e para o gol, proporcionando emoção em um dramático fim de partida.

O substituto Clement Depres também foi o alvo do time de Bernard Blaquart enquanto tentava voltar ao jogo, enquanto sua pontuação de 94.3 seria ainda melhor se ele não tivesse acertado a trave nos acréscimos com um lance que teria mudado o jogo.

Reduzido a dez homens com quinze minutos jogados, o Lille foi forçado a jogar no contra-ataque durante grande parte desse confronto, isso ficou na responsabilidade de Jonathan Bamba e Nicolas Pepe, que destacaram a sua qualidade e abriram caminho rumo ao top 10 do Índice de Desempenho.



O gol de Pepe pode ter sido o melhor dos dois, quando ele chutou para o canto depois de um brilhante ataque, mas ele ficou abaixo do seu companheiro de equipe na pontuação para a semana.



Rafael Leão, que foi sacrificado cedo devido ao cartão vermelho do colega, também entrou no top 10 mesmo com poucos minutos em campo.

Lois Diony, do Saint-Étienne, também se encontra entre a elite esta semana, tendo surpreendido com um difícil chute contra o Nice, para acabar com a série de mais de 10 horas da Ligue 1 sem sofrer gols.



A Ligue 1 terá uma pausa para o Natal depois de uma agenda lotada de jogos no sábado, incluindo o Montpellier e Lyon, que promete ser um importante confronto para a disputa da vaga que leva à Liga dos Campeões.