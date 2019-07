Douglas, ex-São Paulo e Barcelona, é o novo reforço do Besiktas

Lateral direito estava sem contrato desde o fim do seu vínculo com o clube catalão

Douglas tem uma nova casa. O lateral direito brasileiro foi anunciado neste sábado como reforço do da com um contrato de três anos. Ele estava livre desde que seu vínculo com o chegou ao fim.

O defensor de 28 anos teve contrato com o clube catalão desde 2014, quando foi comprado junto ao . O atleta revelado pelo teve pouco espaço no time azul-grená e atuou por empréstimo por Gijón, e Sivasspor.

"Estou muito feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Besiktas. Agradeço a confiança de todos no meu trabalho, e espero repetir a grande temporada que fiz no último ano. Tenho certeza que vamos brigar por grandes coisas aqui", disse Douglas.