Douglas Costa rescinde com o Grêmio: 28 jogos, três gols e dívida de R$ 7 milhões

O adeus antecipado pelo meia atacante Douglas Costa para a torcida do Grêmio, na última rodada do Campeonato Brasileiro, na partida contra o Atlético-MG, quando ficou sacramentado o rebaixamento gremista para a Série B, se confirmou nesta sexta-feira. O clube gaúcho e o jogador acertaram a rescisão de contrato.

A iniciativa para a ruptura de contrato partiu da direção gremista que, com o rebaixamento, viu a sua receita ter uma queda que impede o clube de pagar um salário de um milhão e meio de reais para Douglas Costa.

O comunicado oficial do Grêmio informando a rescisão de contrato com Douglas Costa só será divulgado após o acerto também com a Juventus, que é a dona do vínculo econômico de Douglas Costa.

Na reunião entre jogador e Grêmio também ficou estabelecida a maneira como o Grêmio vai pagar luvas, um mês de salário em atraso e bonificações que foram estabelecidas no contrato e que deveriam ter sido pagas durante o ano de 2021. O valor gira em torno de sete milhões de reais e será pago de maneira parcelada.

O futuro de Douglas Costa deve ser na Major League Soccer, vestindo a camisa do Los Angeles Galaxy, a única equipe que enviou uma proposta oficial pelo jogador.

Douglas Costa foi contratado em maio e atuou em 28 partidas, tendo iniciado em 21 jogos como titular, marcando três gols e dando duas assistências.