Douglas Costa rebate relatos de negociação com o United: "Notícia infundada"

Giovanni Branchini, agente de Mattia De Sciglio, falou sobre uma possível ida do brasileiro para o Manchester United. Atleta refuta conversa

Douglas Costa, atacante da , se irritou com relatos de que ele estava conversando sobre uma mudança dos campeões da Série A Italiana na janela de transferências do verão.

O agente Giovanni Branchini, que representa o companheiro de equipe Mattia De Sciglio, mas não Costa, afirmou que vários clubes, incluindo o , tentaram contratar o internacional brasileiro de 28 anos.

Mas, em uma mensagem postada em sua história no Instagram, Costa se distanciou de tais relatos e reafirmou seu compromisso com a causa da Juventus.

"Estou escrevendo para negar as notícias infundadas publicadas hoje, que disseram que estive em negociações com alguns clubes durante a última janela de transferências", escreveu Costa.

"Desde o início desta temporada, tenho certeza de que queria ficar aqui para ganhar troféus e dar sangue pela camisa da Juve. O Júnior Mendoza é meu único agente e a única pessoa autorizada a falar em meu nome".

Branchini havia dito que, embora houvesse interesse em Costa, nem Maurizio Sarri nem o ex-gerente Massimiliano Allegri consideraram deixá-lo partir.

Anteriormente jogador de e Donestk, ele se mudou para Turim do de Munique em 2017, passando inicialmente um ano emprestado na Série A.

Ele registrou quatro gols na liga e 13 assistências em sua campanha de estreia, mas passou grande parte da campanha de 2018/2019 à margem, com lesões na panturrilha e nos tendões.

Em boa forma e aparentemente em boa forma, Costa iniciou os dois jogos da Juve nesta temporada, ajudando dois gols na pulsante vitória por 4-3 sobre o .

Não selecionado na seleção brasileira para os jogos com a e o , ele espera manter seu lugar nas onze iniciais, à medida que a era Sarri entra em ação depois do intervalo internacional.

Juve, Inter e são os únicos times que venceram os dois jogos até agora, com o Inter liderando a tabela inicial na diferença de gols.

A Juve viaja para a no sábado, antes de uma viagem à capital espanhola para enfrentar o no jogo de abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os jogos da com Hellas Verona, Brescia e terminam em setembro, com a Juve com certeza alcançando um recorde perfeito nesses jogos.