Douglas Costa na Juventus: bons momentos ofuscados por muitas lesões

O brasileiro em Turim ofereceu os melhores números, muitas vezes intercalados com uma série de problemas físicos que comprometeram seu desempenho

A transferência de empréstimo ao Grêmio provavelmente encerrou a passagem de Douglas Costa no futebol europeu. O brasileiro volta à base, onde tudo começou em 2008, depois de passar mais de uma década no Velho Continente. Shakthar, Bayern, Juventus e Bayern de Munique.

O atacante desembarcou na Itália em 2017 quando o clube na época campeão italiano, o tirou de Munique com a fórmula do empréstimo com direito a resgate para um cálculo total de 46 milhões de euros.

Depois de um início discreto, o brasileiro tanto em campo quanto na hierarquia do técnico Massimiliano Allegri, ganhou destaque.

Douglas Costa, na verdade, é o homem a mais. Com ele em campo, a Juve aumenta significativamente as suas soluções ofensivas, sendo capaz de efetuar mais dribles e efetuar mais cruzamentos, em relação aos minutos jogados: 47 jogos, seis gols e 13 assistências.

A enorme quantidade de técnica protagonizada peo brasileiro começou a dar espaço para uma série de problemas físicos que prejudicam fortemente seu desempenho.

Em sua segunda temporada, o atacante jogou apenas metade dos jogos em relação ao ano anterior contribuindo com apenas um gol e uma assistência.

"Douglas Costa é um jogador de topo em potencial que talvez ainda não explodiu, ou pelo menos não explodiu com grande continuidade.", apontou Sarri no início da temporada de 2019.

Um certificado de estima. Palavras que têm o sabor forte do relançamento. E o começo, de fato, foi encorajador. Sarri foca fortemente em "Dougy" - como ele sempre gostava de defini-lo - mas o ala brasileiro após uma largada substancial, perde novamente o controle, levando-o a lidar com uma sequência impressionante de problemas musculares que o obrigam, muitas vezes e de boa vontade, a ver os seus companheiros da arquibancada. O saque total de mil minutos de atendimento - contra os três mil minutos quebrados do primeiro ano - é um número explicativo por si só.

Douglas Costa está definitivamente perdido e às portas da temporada 2020-21 retorna para o lugar de onde veio, ou seja, para o Bayern de Munique, que o recebe de volta com a fórmula do empréstimo. Na Baviera, porém, o mesmo problema.

As 11 aparições de setembro até hoje levam à despedida antecipada, que aconteceu na sexta-feira (21), quando foi anunciado o seu retorno ao Grêmio. Uma nova aventura completa com as portas fechadas na cara da Europa, provavelmente definitivamente, mas com mais de um arrependimento.