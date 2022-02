Dos vinte clubes da Série A, seis já optaram por troca de técnico em 2022

A temporada 2022 mal começou no futebol brasileiro, mas já é possível conhecer os primeiros treinadores que não resistiram ao cargo nos principais clubes do país.

O futebol brasileiro é conhecido por carregar a marca do imediatismo nos trabalhos. Os treinadores, por sua vez, são colocados em uma missão de resolver todos os problemas do clube e, ainda, conquistar resultados e títulos rapidamente.

Nesta temporada, porém, alguns deles não resistiram ao começo da disputa dos jogos dos estaduais, embora esses torneios sejam considerados de menor expressão no futebol brasileiro

No ranking contabilizado pela GOAL, dos vinte times da primeira divisão nacional, seis deles demitiram seus treinadores neste começo de temporada, sendo Fábio Carille, do Santos, o mais recente.

No Corinthians, o técnico Sylvinho já sofria com um certa insatisfação da Fiel no ano passado. Mesmo assim, a diretoria do Timão optou por manter o treinador nesta temporada, mas bastou uma derrota no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista, para ser demitido do comando técnico do time.

Em relação ao Santos, Fábio Carille, que havia derrotado o time de Sylvinho, também foi demitido após quatro partidas daquele clássico, na Neo Química Arena, contra o Corinthians.

Diferente dos outros times, Enderson Moreira, no Botafogo, não continuou no cargo por opção de John Textor, novo dono do clube carioca, que pretende reformular todo o departamento de futebol do clube neste começo de Campeonato Carioca, trazendo um treinador estrangeiro para o cargo.

Ainda assim, Jair Ventura, do Juventude, e Claudinei Oliveira, no Avaí, não continuaram no cargo por conta do baixo desempenho de seus times no começo dos campeonatos estaduais.

Para completar, mas na Série B, o Grêmio também anunciou a demissão de Vagner Mancini que, por sua vez, é cotado para assumir o cargo de Marcelo Cabo, no Atlético-GO, também demitido.

Em meio a um começo instável e cobranças por parte das torcidas, Rogério Ceni, pelo São Paulo, e até Abel Braga, pelo Fluminense, seguem pressionados neste começo de temporada. De qualquer forma, em relação aos estaduais, essa lista, provavelmente, deve só aumentar.

