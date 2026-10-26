O brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, não conseguiu cumprir sua promessa pelo segundo ano consecutivo, após cair para a 17ª colocação na classificação da Bola de Ouro de 2026, antes do início da cerimônia na noite desta segunda-feira, na capital britânica, Londres.

Dois anos atrás, Vinícius era um forte candidato a vencer a Bola de Ouro, depois de apresentar uma temporada de destaque com o Real Madrid e liderar a equipe merengue à conquista da Liga dos Campeões da Europa.

Muitos previam a consagração do brasileiro com o prestigiado prêmio, mas ele o perdeu para o espanhol Rodri, ex-astro do Manchester City e atualmente no Barcelona, levando o jogador brasileiro a responder por meio de sua conta na plataforma "X" ao afirmar: "Vou fazer isso 10 vezes se for preciso, eles não estão preparados".

A partir daquele momento, começou o declínio de Vinícius na corrida pela Bola de Ouro, após ocupar a 16ª posição na edição de 2025, antes de recuar mais uma posição neste ano para o 17º lugar, em um indicativo de seu afastamento da imagem com que apareceu dois anos atrás, quando era um dos maiores astros do mundo.

Após o anúncio de que ocupou a 17ª colocação na classificação da Bola de Ouro de 2026, Vinícius Júnior se tornou alvo de piadas nas redes sociais, onde muitos relembraram suas declarações de dois anos atrás, quando afirmou que pretendia vencer o prêmio 10 vezes se fosse necessário, considerando que sua queda na classificação reflete o afastamento do nível que o tornou um forte candidato à conquista em 2024.

A queda de Vinícius não se limita aos prêmios individuais, já que o astro brasileiro passa por um período difícil com o Real Madrid, após apresentar um início modesto na temporada atual, em meio a críticas ao seu nível e à diminuição de sua influência ofensiva, o que abriu caminho para questionamentos sobre sua capacidade de recuperar seu lugar de titular no elenco da equipe merengue.

A posição de Vinícius ficou ameaçada mais do que nunca, especialmente após o brilho do marfinense Yan Diomande no período recente e seu aproveitamento das oportunidades que recebeu para apresentar atuações notáveis, o que coloca o brasileiro diante de um verdadeiro desafio para recuperar seu nível.



