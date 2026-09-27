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Dos homens às jovens: Espanha reforça seu domínio no futebol mundial com novo título

Spain U20
Spain U19
Espanha
World Cup
Copa do Mundo
Espanha

O domínio continua

A seleção da Espanha conquistou o título da Copa do Mundo Feminina Sub-20, neste domingo, após vencer a seleção da Coreia do Norte por 4 a 3 nos pênaltis, depois do empate sem gols na final do torneio.

A seleção da Espanha conquistou o título pela segunda vez em sua história, depois de já tê-lo vencido em 2022, e conseguiu tirar da Coreia do Norte o título que havia conquistado em 2024.

Assim, a seleção espanhola se tornou a segunda entre as seleções mais campeãs do título, com duas conquistas, atrás das seleções dos Estados Unidos, da Alemanha e da Coreia do Norte, com três conquistas cada.

Com isso, a Espanha mantém sua hegemonia no futebol, tanto no masculino quanto no feminino.

Nos últimos anos, a Espanha conquistou os títulos das seguintes competições:

Copa do Mundo Masculina

Copa do Mundo Feminina

Eurocopa Masculina

Liga das Nações Feminina

Campeonato Europeu Sub-19 Masculino

Campeonato Europeu Sub-19 Feminino

Copa do Mundo Feminina Sub-20



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