Dos homens às jovens: Espanha reforça seu domínio no futebol mundial com novo título

A seleção da Espanha conquistou o título da Copa do Mundo Feminina Sub-20, neste domingo, após vencer a seleção da Coreia do Norte por 4 a 3 nos pênaltis, depois do empate sem gols na final do torneio.
A seleção da Espanha conquistou o título pela segunda vez em sua história, depois de já tê-lo vencido em 2022, e conseguiu tirar da Coreia do Norte o título que havia conquistado em 2024.
Assim, a seleção espanhola se tornou a segunda entre as seleções mais campeãs do título, com duas conquistas, atrás das seleções dos Estados Unidos, da Alemanha e da Coreia do Norte, com três conquistas cada.
Com isso, a Espanha mantém sua hegemonia no futebol, tanto no masculino quanto no feminino.
Nos últimos anos, a Espanha conquistou os títulos das seguintes competições:
Copa do Mundo Masculina
Copa do Mundo Feminina
Eurocopa Masculina
Liga das Nações Feminina
Campeonato Europeu Sub-19 Masculino
Campeonato Europeu Sub-19 Feminino
Copa do Mundo Feminina Sub-20