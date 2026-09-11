Dos Emirados ao Camp Nou: dois novos acordos para reforçar os cofres do Barcelona

O Barcelona encontrou dois novos caminhos para aumentar as receitas e continuar a melhorar a situação econômica do clube catalão, por meio da assinatura de dois acordos com as empresas Ohana Development e Babylon Park.

O jornal AS noticiou que os dois acordos firmados com a Ohana Development e a Babylon Park precisam ser ratificados pelos delegados durante a assembleia geral do Barcelona, marcada para o próximo dia 19 de setembro, mas todas as partes já dispõem, de fato, de parte das condições das duas operações, que vão proporcionar ao clube receitas recorrentes ao longo dos anos.

A operação mais importante do ponto de vista econômico é a assinada com a Ohana Development, uma empresa de desenvolvimento imobiliário dos Emirados Árabes Unidos, e o acordo abrange duas atividades diferentes. Por um lado, há a concessão de uma licença para desenvolver um projeto residencial que reúne áreas comerciais, espaços de lazer e unidades habitacionais vinculadas à marca Barcelona nos Emirados Árabes Unidos, com a presença da marca do clube catalão mantida até 2055.

Por outro lado, há um contrato de patrocínio que se estende até 2030, e o logotipo da empresa aparecerá na parte de trás das camisas das equipes principais masculina e feminina durante as temporadas 2027-2028, 2028-2029 e 2029-2030, mas não na Liga dos Campeões da Europa.

Por meio dos dois acordos, o Barcelona pode receber 65 milhões de euros, já que obterá cerca de 40 milhões pelo contrato de patrocínio firmado por três temporadas, enquanto o valor restante, de 25 milhões de euros, será distribuído a uma média de um milhão de euros por temporada, até 2055.

Já o segundo acordo se desenrolará dentro do próprio estádio Spotify Camp Nou, e a empresa Babylon Park, especializada na operação de parques de diversões internos, obterá uma concessão de longo prazo para desenvolver um centro de entretenimento familiar com a temática do Barcelona dentro da instalação.

O contrato prevê uma licença de 25 anos, e o modelo se destaca por sua importância para o clube catalão, pois ele não se limita a receber uma contrapartida financeira pelo uso de seu nome, mas o acordo também prevê um mínimo garantido de receitas para o clube, além de sua participação nas receitas geradas pelo centro de entretenimento.

Esse acordo com a Babylon Park está em sintonia com a intenção do Barcelona de aproveitar o estádio Spotify Camp Nou durante todos os dias do ano, e não apenas nos dias de jogo.

As receitas do Barcelona já ultrapassaram um bilhão de euros, mas o clube precisa continuar a aumentá-las para cumprir seus compromissos financeiros e financiar os investimentos do projeto Espai Barça.

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