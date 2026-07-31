Michel Platini, ex-presidente da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), parabenizou pessoalmente Aleksander Ceferin, atual presidente da entidade, após a organização europeia ameaçar boicotar a Copa do Mundo, em meio ao crescente conflito com a Federação Internacional de Futebol (Fifa) e seu presidente, Gianni Infantino, a respeito de seus novos projetos comerciais.

Segundo informações exclusivas do jornal"L'Équipe" francês, Michel Platini, que presidiu a Uefa entre 2007 e 2015, ligou para Aleksander Ceferin, o presidente esloveno da entidade europeia, para parabenizá-lo pessoalmente pela posição adotada pela organização europeia e por seus 55 membros, de forma unânime, que consiste em ameaçar boicotar a Copa do Mundo, em protesto contra os polêmicos projetos comerciais conduzidos por Infantino.

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Apesar dos inúmeros pedidos da imprensa que recebe, Michel Platini mantém silêncio público a respeito de seus sentimentos, mas naturalmente acompanha de perto a crise que abala a Fifa, provocada pelo projeto de criação de uma empresa comercial sob o nome de "FIFA Forward Enterprise", que estaria aberta a investidores do setor privado, em uma estrutura que poderia permitir a "venda" de participações ligadas à Copa do Mundo a esses investidores.

Vale lembrar que Platini também trava uma guerra aberta com o presidente da Federação Internacional de Futebol, de quem foi o braço direito durante seu período à frente da Uefa. O ex-astro da seleção da França responsabiliza Infantino por barrar sua ascensão à presidência da Fifa em 2015, após a eclosão do escândalo "Fifa Gate".

Em seu comunicado divulgado ontem, quinta-feira, a Uefa afirmou que nenhuma equipe europeia participará de qualquer competição da Fifa enquanto essa proposta permanecer em vigor, e sem que sejam apresentadas garantias de que a Fifa "jamais abrirá sua governança ou suas competições a interesses privados".