Dorval, ídolo do Santos, morre aos 86 anos; relembre números e feitos da carreira

Faleceu na manhã deste domingo (26), Dorval Rodrigues, ex-jogador do Santos e considerado um dos melhores pontas-direita da história do Peixe. Dorval tinha 86 anos e morreu na cidade de Santos.

O Santos Futebol Clube informou o falecimento de Dorval em seu site oficial, com a confirmação da notícia por parte da sobrinha do ex-jogador. De acordo com a nota do SFC, Dorval estava internado na Casa de Saúde de Santos, "com quadro clínico delicado, com muita tosse".

Ele era natural de Porto Alegre, onde nasceu em 16 de fevereiro de 1935. Em 1957, com 22 anos, Dorval desembarcava na Vila Belmiro para fazer história ao lado de grandes ícones do futebol mundial, que à época atuavam no Santos.

Dorval é visto como uma figura central do chamado "ataque dos sonhos" do Santos na década de 1960. Naquela época, os companheiros de ataque de Dorval eram simplesmente Mengálvio, Pepe, Coutinho e o Rei Pelé.

O "Veloz Ponteiro", como era conhecido, participou das conquistas do bicampeonato da Libertadores da América e do Mundial, em 1962 e 1963. Além disso, foram conquistados cinco campeonatos brasileiros e seis paulistas.

Dorval vestiu o manto do Alvinrego Praiano em 612 oportunidades e anotou 194 gols em sua conta. Esses números fazem dele o quinto jogador que mais vestiu a camisa do Santos e o sexto maior artilheiro do time santista.