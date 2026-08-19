Segundo uma reportagem da Sky, dois nomes aparecem sobretudo na lista daqueles que poderão procurar um novo clube caso surja uma proposta adequada: o atacante Fabio Silva e o meio-campista Carney Chukwuemeka.

Ambos chegaram ao time aurinegro apenas no verão passado por valores semelhantes, cerca de 20 milhões de euros, mas em suas temporadas de estreia com a camisa do Dortmund não conseguiram convencer plenamente.

Enquanto o atacante português teve vida difícil no setor ofensivo e, na maioria das vezes, precisou se contentar com o papel de reserva de Serhou Guirassy, o austríaco de nascimento sofreu com algumas pequenas lesões, que o fizeram perder terreno repetidamente na disputa por espaço no meio-campo central.

De acordo com a Sky, o clube não criaria obstáculos para nenhum dos dois jogadores caso um interessado esteja disposto a pagar. No caso de Silva, o "Dortmund não veria com maus olhos uma oferta na casa dos 20 milhões de euros", e, no caso de Chukwuemeka, uma quantia semelhante provavelmente também deixaria os dirigentes do BVB satisfeitos.

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Que concorrência Fabio Silva e Carney Chukwuemeka têm no BVB?

Pelo menos em termos de minutagem, a próxima temporada deve ser tão difícil para ambos quanto já foi no ano passado. No ataque, o BVB se reforçou com nomes de peso como Konstantinos Karetsas e Giannis Konstantelias, e Guirassy também segue sob contrato em Dortmund, embora tenha sido ligado a uma possível saída em determinado momento.

No meio-campo central, por sua vez, o internacional Felix Nmecha e Jude Bellingham, que vem tendo forte desempenho na pré-temporada, são inicialmente considerados titulares, enquanto Joey Veerman, do PSV Eindhoven, também foi contratado para a posição.

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Fabio Silva pode ir para a Espanha, para o Real Betis?

No caso de Silva, já haveria até primeiros interessados concretos. Segundo a Bild , com base em informações da emissora espanhola 101TV , de Sevilha, uma delegação do Real Betis viajou a Dortmund no início da semana para impulsionar uma transferência do atacante português para a Espanha.

De acordo com a publicação, os dirigentes do clube, entre eles Ramon Alarcon Rubiales e Alvaro Ladron, teriam eleito o jogador de 24 anos como "alvo de transferência número um". No entanto, eles prefeririam um empréstimo com opção de compra posterior, que se tornaria obrigação de compra caso determinadas metas esportivas fossem atingidas. Além do Real Betis, a Real Sociedad também teria demonstrado interesse no jogador, que soma uma partida pela seleção de Portugal.

Internamente, Silva teria deixado claro ao longo da preparação de verão que quer enfrentar a concorrência no BVB e se firmar. Seu contrato com o Dortmund vai até 2030. Caso, no fim das contas, Silva acabe saindo mesmo assim, o BVB teria de voltar ao mercado da bola.