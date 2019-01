Dortmund inicia 2019 com provocação ao Schalke nas redes sociais

Os rivais do vale do Ruhr fazem o maior clássico do futebol alemão

Abraços e beijos são ações comuns no Ano Novo, mas o Borussia Dortmund afiou o seu humor e aproveitou a passagem de ano para fazer uma provocação ao Schalke 04, o seu arquirrival.

Através de sua conta no Twitter, os atuais líderes da Bundesliga perguntaram os objetivos que as pessoas têm para 2019, mas também colocaram a sua resposta: “bloquear as coisas negativas da nossa vida”. A frase veio acompanhada de uma imagem na qual a conta do Schalke sendo bloqueada pelos aurinegros na rede social.

Borussia Dortmund e Schalke fazem o que é, para muitos, o clássico de maior rivalidade do futebol alemão. No atual momento, os aurinegros lideram a Bundesliga alemã com 42 pontos; o Schalke é apenas o 13º, com 18 pontos.