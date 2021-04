Dortmund ignora viagens de empresário de Haaland e avisa: "Faz parte dos nossos planos"

Sebastian Khel comentou "tour" de Mino Raiola e do pai do atacante em busca de uma possível transferência para o atacante

Mino Raiola, agente do atacante Erling Haaland, segue em sua incansável jornada em busca de uma oferta pelo norueguês. Enquanto a torcida do Borussia se preocupa com a situação, a postura do clube é de tranquilidade.

O diretor e ex- jogador do clube, Sebastian Khel, afirmou que o clube alemão acompanha as movimentações de Raiola, que nesta semana foi visto na Espanha, acompanhado do pai de Haaland, para um encontro com o presidente do Barcelona.

“Nossa posição é clara: Erling está nos nossos planos. Estamos muito tranquilos sobre a situação”, disse Khel.

Questionado sobre o “tour” de Mino Raiola com o pai do jogador, o dirigente também demonstrou calma.

“Claro que sabemos de tudo e estamos acompanhando a situação. Tivemos uma ótima conversa com o Mino e com o pai (de Haaland) recentemente”, afirmou.

Por fim, Khel foi indagado se Haaland chegou a avisar do Dortmund de uma possível vontade de deixar o time, e se a movimentação de seu agente em conversas com outros clubes de alguma forma afetaria o desempenho do atacante.

“Eu não quero ter esse tipo de conversa agora (sobre Haaland deixar o Dortmund). De alguma forma, já não somos capazes de influenciar o que acontecerá no futuro do jogador. Eu o vi treinar nos últimos dias, e dá para perceber quanta garra e brilho nos olhos ele tem”, completou o diretor.

Jogador mais desejado do futebol europeu no momento, o craque de 20 anos tem contrato com o Borussia Dortmund até junho de 2024, com uma multa rescisória de 70 milhões de euros (pouco mais de 500 milhões de reais).