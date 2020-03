Dortmund adota cautela com coronavírus em volta aos treinos: distanciamento social é chave

Clube retorna aos trabalhos enquanto Bundesliga segue parada e Alemanha ainda tenta controlar avanço do Covid-19

A pandemia de Covid-19 interrompeu o futebol em todo o mundo e forçou os órgãos governamentais a adiar a e a deste ano.

Embora não haja notícias sobre quando as ligas voltarão à ação, o , após duas semanas e meia em isolamento, anunciou o regresso dos aos treinos nesta segunda-feira (30).

Para evitar qualquer risco associado à contaminação do novo coronavírus, o treinador Lucien Favre terá atenção o distanciamento social dos atletas, que serão agrupados dois a dois durante a sessão.

Os jogadores do Dortmund renunciaram a alguns salários para ajudar a aliviar os encargos financeiros do clube, à medida que a incerteza em torno do coronavírus continua.

Juntamente com outras três equipes alemãs de primeira divisão, o clube também fez uma doação de 20 milhões de euros para as equipes menores do país.

"Foi muito rápido para nós no time. Nós, jogadores de futebol, temos uma responsabilidade, ganhamos muito dinheiro e queremos retribuir", disse Can, em entrevista ao Canal 1.