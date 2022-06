Dormir é um dos planos da seleção alemã para vencer a Copa do Mundo de 2022

A DFB contratou uma profissional para ajudar no plano de preparação para o Mundial

A Alemanha não está medindo esforços no caminho em busca de mais um título da Copa do Mundo. Como parte da preparação para o Mundial do Qatar, no final deste ano, até mesmo os padrões e a qualidade do sono estão sendo monitorados pela Federação Alemã de Futebol (DFB), em um esforço para garantir que a equipe de Hansi Flick esteja em sua melhor forma para a disputa.

A seleção alemã é uma das favoritas a levantar a taça da Copa do Mundo em dezembro. No entanto, mesmo jogando um futebol de excelente qualidade, a DFB não quer depender apenas disso na busca pelo penta. Por isso, a preparação está indo além, e envolve até mesmo o sono dos jogadores.

Assim, uma pesquisadora do sono foi convocada pela Federação Alemã para trabalhar com os jogadores convocados por Hansi Flick. Anna West, a especialista dinamarquesa escolhida para a função, tem passado para os atletas, treinadores e equipe de apoio dicas sobre descanso, incluindo sobre o melhor jeito de se preparar e recuperar de jogos competitivos.

Um dos principais pontos abordados por ela, segundo o jornal alemão Bild, é que “o corpo pode se regenerar melhor se dormir o suficiente e se houver um ritmo fixo”. Para isso, até mesmo um intervalo para sonecas foi colocado na rotina de treinos, principalmente após longos trabalhos ou outros desgastes significativos.

Para ajudar neste processo, a DFB, inclusive, mudou suas instalações para ter instalações mais bem preparadas para o descanso adequado dos atletas. Os quartos são o mais simples possível e livres de quaisquer distrações.

Além do trabalho direto com os jogadores e profissionais diretamente envolvidos nos jogos, West também tem ajudado a DFB a preparar a logística da seleção. Planos de viagem e hospedagem para menor desgaste estão sendo montados.

Outra novidade para o time, desde o começo do trabalho de West, são os Oura Rings. Todos os jogadores convocados por Hansi Flick - mesmo as novidades - recebem um dispositivo deste, que é cada vez mais popular entre celebridades.

Os Oura Rings são anéis que rastreiam, monitoram e avaliam as atividades e hábitos de sono de seus usuários. Além disso, o dispositivo também oferece conselhos e dicas, inclusive sobre o melhor momento para que a pessoa vá dormir, baseado em seu relaxamento corporal.

A Alemanha espera que isso os ajude a se preparar para mais uma Copa do Mundo. Primeiro passando pelo Grupo E, onde enfrenta Espanha, Japão e o vencedor do play-off da CONCACAF, e mais tarde pelos mata-matas