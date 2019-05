Dorival, Levir, Jair: quem está disponível caso Abel caia no Flamengo?

Pressão sobre o treinador rubro-negro é grande, mas há bons nomes no mercado para substituí-lo?

Com pressão cada vez maior da torcida e até de dentro da diretoria, a situação de Abel Braga parece complicada no . Apesar do título do (e da Flórida Cup), os altos e baixos na e início cambaleante no Campeonato Brasileiro preocupam a torcida rubro-negra.

Mas caso Abel Braga realmente caia, quem pode assumir a equipe? O time já sondou Marcelo Bielsa , hoje na segunda divisão da , mas a opção ainda não parece realista. Será que o mercado interno dos técnicos tem algum nome que animaria mais a torcida do clube?

Listamos aqui alguns nomes que estão sem equipe no momento:

Alberto Valentim

Ex-treinador do foi demitido justamente após perder para o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. O técnico foi bem em sua passagem pelo em 2018, mas saiu antes de ser testado no Brasileirão para uma passagem relâmpago no .

Levir Culpi

O veterano treinador deixou o após fracassar em levar o time às oitavas de final da Copa Libertadores. Antes disso o treinador teve passagens tumultuadas por e , sem grande sucesso.

Dorival Júnior

O treinador comandou o Flamengo nas últimas 12 rodadas do Brasileirão de 2018 e conseguiu 72% de aproveitamento. Apesar dos bons resultados, o acordo era apenas até o fim do campeonato e não foi renovado justamente porque o clube queria Abel Braga.

Jair Ventura

Considerado um promissor técnico da nova geração, Jair Ventura começou bem a carreira no Botafogo e chegou a ganhar prêmio de Técnico Revelação no país. Suas passagens por Santos e , por outro lado, foram marcadas por ataques fracos e muitas derrotas.

Marcelo Oliveira

Bi-campeão brasileiro com o em 2013 e 2014, Marcelo Oliveira não tem tido sucesso desde então. No não convenceu mesmo com o título da Copa do e depois não foi bem no Atlético-MG, e no Fluminense, seu último trabalho, quando herdou o time justamente de Abel Braga. No , Marcelo Oliveira chegou a perder oito partidas seguidas sem que o time marcasse um gol sequer.