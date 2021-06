Dorival Júnior revela sondagem do Internacional e diz ter possibilidade aberta nos Emirados Árabes

Técnico, no entanto, afirma não ter sido procurado oficialmente pelo Colorado e aguarda negociação em andamento com clubes do exterior

Dorival Júnior revelou ter sido sondado para o cargo de técnico do Internacional, mas sem um contato oficial do Colorado - o cargo está vago desde a demissão do espanhol Miguel Ángel Ramírez, há uma semana. Em entrevista exclusiva à Goal, o técnico disse que tem uma possibilidade aberta nos Emirados Árabes e espera uma definição até a próxima semana. Caso não se confirme uma transferência para o exterior, ele voltará a analisar possibilidades do futebol brasileiro.

"Só sondagem. Não teve nada oficial. Exatamente (sondagens de pessoas ligadas ao Inter)", disse.

Recentemente, Dorival recusou uma proposta do Al Fayha, da Arábia Saudita. O treinador disse que gostaria de ter uma primeira experiência fora do Brasil. Ele está livre no mercado desde agosto do ano passado, quando deixou o Athletico-PR.

"Realmente estive aguardando nesse período por um convite como esse, uma proposta de fora do país. Aconteceu em um momento no qual tive um pequeno problema, tive de fazer uma opção. Não pude segurar. Tive de ser correto com as pessoas que fizeram o contato, infelizmente não pôde acontecer. Fugiu ao meu controle e não dava para segurar. Precisavam de uma resposta imediata e não pude agir de uma outra forma. Realmente tinha muita vontade de ter uma primeira experiência fora do país, já que eu nunca tive", afirmou.

"Até a proposta da Arábia eu não tinha levado à frente nenhuma outra situação. Fui claro com os times que me procuraram. Esperei realmente uma oportunidade. Quando aconteceu não tive como fazê-lo. A partir de agora é natural que eu repense essa condição, porque se não aconteceu até esse momento você tem de voltar ao mercado de trabalho. Tudo vai acontecer com calma. Ainda estou com uma possibilidade em aberto, estudando pra ver se confirma. Caso aconteça não deve demorar. Até a semana que vem deve ter uma definição. Não acontecendo, aí ficarei no aguardo dos movimentos do próprio mercado nacional proporciona".

Em meio às mudanças de treinadores recentes no Corinthians, Santos e Cruzeiro, o nome de Dorival foi especulado nesses clubes. Mas o técnico preferiu não confirmar se recebeu ou não contatos.

"Não é conveniente falar de um ou outro com profissional à frente. Não me sinto confortável. Fico satisfeito de ser lembrado ora oficialmente ora não pela grande maioria dos clubes".