Dorielton, ex-Flu: quem é o brasileiro que joga na China e testou positivo para coronavírus

Dori, como é conhecido Dorielton Gomes Nascimento, é atacante do Meizhou Hakka e teve passagens pelo Fluminense e Náutico

O futebol chinês ainda não começou e parece que está longe de começar. Devido ao surto de coronavírus, o início da primeira e da segunda divisão do foi adiado e acaba de sofrer um novo golpe. Dori, atacante brasileiro do Meizhou Hakka, foi diagnosticado com Covid-19.

Dori estava em Bangcoc, capital da , e quando desembarcou no aeroporto de Guangzhou foi levado para o hospital. As informações são da AFP, que afirmou que todo o elenco do Meizhou Hakka, que disputa a segunda divisão chinesa, já está em quarentena.

Mas quem é Dori?

Dorielton Gomes Nascimento tem 30 anos e jogou pouco tempo no futebol brasileiro. Revelado pelo , ele foi artilheiro da equipe na em 2009 mas quase não recebeu chances no time principal.

Foram duas partidas com os profissionais do Fluminense. Na primeira, viu seu time ser derrotado em casa para o por 2 a 0 no Brasileirão de 2008. Na segunda, e última, participou do empate sem gols com o Olaria pelo .

No , ainda defendeu o e o Náutico, sem grande destaque. O jogador fez sucesso mesmo na , onde defendeu Changchun Yatai, Harbin Yiteng (hoje Zhejiang Yiteng) e Inner Mongolia Zhongyou antes de atuar pelo Meizhou Hakka.

Na última temporada, ele disputou 26 jogos e marcou nove gols.

A temporada de futebol na China estava prevista para começar no dia 22 de fevereiro mas foi adiada, sem data certa para voltar. É válido lembrar que a China foi o primeiro país a ser atingido pelo coronavírus e ainda é o país com mais casos no mundo.