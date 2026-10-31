A AS Roma conquistou no sábado sua sétima vitória na Serie A nesta temporada. Os Giallorossi dominaram completamente a Udinese, que foi derrotada em casa por 5 a 2. Donyell Malen marcou uma vez pela Roma, terceira colocada atrás das líderes Inter e Lazio.

Os holandeses que começaram a partida no Stadio Friuli foram Jurgen Ekkelenkamp, pela Udinese, e Malen e Marten de Roon, pela Roma. Devyne Rensch entrou no lugar do jogador da seleção brasileira Wesley França a dez minutos do fim.

O primeiro gol em Udine saiu antes dos dez minutos. Wesley fez um cruzamento preciso para Bryan Cristante, cuja cabeçada foi forte demais para o goleiro Maduka Okoye, ex-jogador do Sparta: 0 a 1.

Após meia hora, Malen teve uma chance clara de marcar. O jogador da seleção holandesa viu Okoye defender sua primeira tentativa e, para sua própria surpresa, acertou a trave no rebote.

Pouco depois, a Roma voltou a marcar. Cristante avançou livre com a bola pela área e percebeu o espaço na segunda trave, onde Rodrigo Mora apareceu para completar sem dificuldade. Alguns minutos mais tarde, Malen também marcou. O atacante recebeu passe de Matías Soulé e mandou Okoye para o lado errado: 0 a 3.

A situação ficou ainda melhor para a Roma, que chegou ao 0 a 4 aos 37 minutos. Soulé mostrou sua técnica na cobrança precisa de escanteio para a cabeça de Evan Ndicka, que superou Okoye com uma cabeçada pelo alto: 0 a 4.

Depois do intervalo, a Roma já não mostrou muita disposição para gastar energia, e isso custou à equipe o gol de Nicolò Zaniolo logo no início do segundo tempo. O ex-jogador da Roma, que se manifestou negativamente sobre o clube várias vezes após sua saída, decidiu não comemorar: 1 a 4.

Do nada, a Udinese também diminuiu para 2 a 4. Hassane Kamara mandou a bola para a frente sem olhar e deixou Matteo Palma livre diante do goleiro Pierluigi Gollini, que não conseguiu defender o voleio do zagueiro. O último gol foi de Daniele Ghilardi, outro zagueiro que acertou um belo chute. Foi também seu primeiro gol pelo clube: 2 a 5.