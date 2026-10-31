Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Malen Rensch AS RomaGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Donyell Malen volta a marcar pela AS Roma, que conquista uma vitória convincente fora de casa

Udinese x Roma
Udinese
Roma
Campeonato Italiano
Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00

A AS Roma conquistou no sábado sua sétima vitória na Serie A nesta temporada. Os Giallorossi dominaram completamente a Udinese, que foi derrotada em casa por 5 a 2. Donyell Malen marcou uma vez pela Roma, terceira colocada atrás das líderes Inter e Lazio.

Os holandeses que começaram a partida no Stadio Friuli foram Jurgen Ekkelenkamp, pela Udinese, e Malen e Marten de Roon, pela Roma. Devyne Rensch entrou no lugar do jogador da seleção brasileira Wesley França a dez minutos do fim.

O primeiro gol em Udine saiu antes dos dez minutos. Wesley fez um cruzamento preciso para Bryan Cristante, cuja cabeçada foi forte demais para o goleiro Maduka Okoye, ex-jogador do Sparta: 0 a 1.

Após meia hora, Malen teve uma chance clara de marcar. O jogador da seleção holandesa viu Okoye defender sua primeira tentativa e, para sua própria surpresa, acertou a trave no rebote.

Próximas partidas
MUN

MUN

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

ROM

ROM

VEN

VEN

Campeonato Italiano

06 de nov. de 2026

UDI

UDI

Pouco depois, a Roma voltou a marcar. Cristante avançou livre com a bola pela área e percebeu o espaço na segunda trave, onde Rodrigo Mora apareceu para completar sem dificuldade. Alguns minutos mais tarde, Malen também marcou. O atacante recebeu passe de Matías Soulé e mandou Okoye para o lado errado: 0 a 3.

A situação ficou ainda melhor para a Roma, que chegou ao 0 a 4 aos 37 minutos. Soulé mostrou sua técnica na cobrança precisa de escanteio para a cabeça de Evan Ndicka, que superou Okoye com uma cabeçada pelo alto: 0 a 4.

Depois do intervalo, a Roma já não mostrou muita disposição para gastar energia, e isso custou à equipe o gol de Nicolò Zaniolo logo no início do segundo tempo. O ex-jogador da Roma, que se manifestou negativamente sobre o clube várias vezes após sua saída, decidiu não comemorar: 1 a 4.

Do nada, a Udinese também diminuiu para 2 a 4. Hassane Kamara mandou a bola para a frente sem olhar e deixou Matteo Palma livre diante do goleiro Pierluigi Gollini, que não conseguiu defender o voleio do zagueiro. O último gol foi de Daniele Ghilardi, outro zagueiro que acertou um belo chute. Foi também seu primeiro gol pelo clube: 2 a 5.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google