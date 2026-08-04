Donyell Malen está totalmente pronto para a nova temporada na Roma, como contou em entrevista ao jornal italiano Il Messaggero. Também graças à excelente segunda metade de temporada do holandês no ano passado, a Roma volta a disputar a Champions League pela primeira vez em sete anos.

“Embora os gols sejam importantes, o maior sucesso foi a Roma ter se classificado novamente para a Champions League depois de sete anos”, reconhece Malen. “Se pudermos repetir o que aconteceu na temporada passada, seria fantástico, tanto para mim quanto para o time.”

A Inter é novamente a grande favorita ao Scudetto, mas o objetivo de Malen e companhia é permanecer na briga o máximo de tempo possível. Segundo o jogador de 56 partidas pela seleção da Holanda, o técnico Gian Piero Gasperini tem papel importante nisso. Ele é um dos motivos para a retomada de Malen.

“Ele demonstrou tanta confiança em mim e é muito claro no que me pede”, diz Malen sobre seu treinador. “Ele conhece meus pontos fortes e faz com que eu consiga tirar o melhor de mim, para que eu possa concluir o trabalho duro da equipe.”

Com a Champions League no horizonte, a Roma ainda faz de tudo para reforçar ainda mais o elenco. Assim, o clube está fortemente na disputa pelo talento do Feyenoord Givairo Read, mas, por enquanto, os dois clubes ainda não chegam a um acordo em relação à taxa de transferência.

Malen deixa claro que gostaria de ver Read chegar. “Não falei com ele, mas o conheço. Ele ainda é muito jovem e já causa esse tipo de impressão. Ele é exatamente o tipo de jogador que se daria extremamente bem aqui”, elogiou.

A Roma, e Malen, também tentou anteriormente levar Crysencio Summerville para o clube, mas não conseguiu. O atacante optou por uma aventura lucrativa no Al-Hilal. “Com Crys eu falei”, afirmou Malen. “Infelizmente isso não correu tão bem, mas não acho apropriado comentar as escolhas que um amigo faz. Só posso lhe desejar tudo de melhor.”