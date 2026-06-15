Donyell Malen revelou pela primeira vez sua coleção particular de carros. Em um tour exclusivo pela garagem com Jay Jay Boske, do DAY1, o jogador da seleção holandesa mostra seus clássicos da BMW, Porsches, Ferraris e itens de colecionador exclusivos.

Malen parece ter sido apaixonado por carros desde pequeno. “Começou com a BMW quando eu era criança”, conta o atacante da AS Roma, explicando que costumava assistir muito ao YouTube e observar carros pela janela.

Um dos carros mais pessoais da coleção é o seu BMW 320is. Malen considera o modelo icônico e conta que seu pai também tinha um BMW, o que fez com que o amor pela marca surgisse desde cedo.

O atacante não compra qualquer coisa que ache bonita. Ele pesquisa bastante carros novos na internet, por exemplo, quando está viajando para um jogo fora de casa: “Os companheiros de equipe sempre riem e dizem: você é louco! Enquanto alguns estão assistindo à Netflix, eu estou no Autoscout, haha.”

Na garagem estão, entre outros, um BMW 1M, um Golf GTI Clubsport S, um Toyota GR Yaris, um Porsche 911 GT3 Touring e uma Ferrari 458 Spider. Especialmente esta última tem uma história especial: o amor pela marca surgiu quando Malen, ainda jovem jogador, dirigiu por Mônaco em uma Ferrari 812 com o falecido Mino Raiola.

Malen reflete profundamente sobre o valor e o futuro de sua coleção. Ele quer poder mostrar os carros aos filhos mais tarde, como uma lembrança do período em que foi um jogador de futebol de sucesso e pôde fazer escolhas especiais.

Além de carros, Malen também demonstra ter um grande amor pela música. Um de seus carros possui um sistema de som potente e o atacante conta que gosta de ouvir house, embora, segundo ele mesmo, também tenha crescido ouvindo 100% NL, René Froger e Ruth Jacott.

Boske até brinca sobre uma possível carreira de DJ depois do futebol, mas Malen ainda não se decide. “Eu gosto de fazer isso”, diz ele sobre tocar, embora se pergunte em voz alta se teria coragem de tocar de verdade para o público.

O vestiário da Seleção Holandesa também entra na conversa. Malen conta que os jogadores têm uma lista de músicas compartilhada onde todos podem adicionar faixas, mas que ele é cauteloso com suas escolhas: “Aí todo mundo pensa: ‘Gordon nunca mais antes de um jogo’, hahaha. Essa foi a primeira que eu coloquei lá.”







