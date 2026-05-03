Donyell Malen pode proporcionar à AS Roma uma transferência sensacional já neste verão; os grandes clubes europeus querem entrar na disputa

Donyell Malen chamou a atenção dos grandes clubes europeus. O atacante de 27 anos será contratado definitivamente pela AS Roma por 25 milhões de euros ao final desta temporada, mas pode render muito mais ao clube já neste momento. É o que informa o Corriere dello Sport.

Desde sua transferência do Aston Villa para a Roma, Malen está em grande fase: em quatorze partidas, ele já marcou onze gols. Portanto, não é surpresa que os italianos vão exercer a opção de compra de 25 milhões após esta temporada.

No entanto, ainda não está decidido se Malen continuará na Roma após o verão. Os principais clubes europeus estão impressionados com seu rápido desenvolvimento. O Chelsea, o Manchester United e o Newcastle United teriam demonstrado interesse, enquanto o FC Barcelona também demonstra interesse sério, segundo o Corriere dello Sport.

A Roma, no entanto, não tem a menor intenção de entrar em negociações. Segundo as primeiras informações, nem mesmo uma oferta de 50 milhões de euros seria suficiente para fazer o clube hesitar. Malen é, afinal, “intocável”.

“Em apenas alguns meses, ele já dobrou seu valor com gols, aceleração e atuações dignas de um campeão absoluto”, escreve o Corriere dello Sport. “Onze gols em quatorze partidas do campeonato: números dignos de um devorador de gols, um artilheiro, um verdadeiro líder.”

“Para Gasperini, Malen não é apenas o novo atacante da Roma: ele é a âncora, o rosto do novo projeto, o símbolo a partir do qual é preciso recomeçar. E enquanto metade da Europa se move nas sombras, a mensagem é cristalina: Donyell está fora do mercado.”

“Pelo menos por enquanto”, acrescenta o meio de comunicação. “Pois quando um jogador atinge essa dimensão, as tentações tornam-se inevitáveis, e o dinheiro dos grandes clubes é tentador para todos.”