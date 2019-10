Donyell Malen, o talento que deixou o Arsenal e hoje entra na mira do Barcelona

O holandês é uma das sensações da temporada, trabalhou com Thierry Henry, e está no radar para ser o herdeiro de Suárez no Camp Nou

Aos 32 anos, Luis Suárez têm contrato com o até 2021, mas o clube catalão já começa a se movimentar para fazer a transição e, futuramente, seguir com um goleador que lhe ajude em vitórias. Segundo noticiado pelo Sport, da Catalunha, o candidato que mais vem chamando atenção dos dirigentes no Camp Nou é o holandês Donyell Malen, sensação do neste início de temporada.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Com 20 primaveras completadas, Donyell Malen é o artilheiro isolado nesta edição da holandesa: fez dez gols em nove partidas disputadas. Hoje, o PSV divide a liderança com o – clube onde justamente iniciou para o futebol, antes de já ter rodado por outros países. Considerando todas as competições disputadas, o atacante já balançou as redes 16 vezes em 17 partidas.

Quem é Donyell Malen?

Jovem de origem surinamesa, Donyell começou a carreira futebolística no Ajax, aos oito anos de idade, e desde cedo mostrava talento que chamava atenção. Isso não é pouca coisa, uma vez que chegou a atuar ao lado de De Ligt (hoje na ) e Justin Kluivert (atualmente na ). Ainda criança, teve ofertas de em . Entretanto, resolveu vestir a camisa de outro clube inglês por causa da influência de um treinador.

não conseguiu aproveitar, mas quer de volta

Arsenal are willing to spend big in a bid to resign (as much as £50m) the 20 yo player who scored 14 goals from 15 appearances across all competitions this season, Donyell Malen.

However, Arsenal are set to face strong competition from Barcelona and .#Arsenal #Malen pic.twitter.com/itF1QD1oTv — N5 ♻ (@oagaagn5) October 14, 2019

Inspirado por Dennis Bergkamp, que foi seu treinador no sub-10 e é um dos maiores ídolos na história do Arsenal, Malen acertou com o Arsenal em 2015. A sua ascensão nas categorias de base foi meteórica, e em pouco tempo o holandês já brilhava no sub-23 dos Gunners: em duas temporadas, fez sete gols em 24 partidas e contava com o apreço do então técnico Arséne Wenger – além de também ter trabalhado sob as ordens de Thierry Henry. Entretanto, em busca do tempo de jogo que não teria no Norte de Londres, decidiu aceitar a oferta feita pelo PSV Eindhoven em 2017.

Não teve muito espaço em sua primeira temporada, mas na última campanha conseguiu acumular onze gols em 42 partidas. Em poucos meses, já superou esta marca em 2019-20, recebeu chances na seleção holandesa (onde já fez um gol em quatro jogos), e aparece como grande sensação neste início de temporada. É um dos motivos que reascenderam o interesse do Arsenal, que tem grande concorrência no mercado e terá que desembolsar uma quantia muito maior em relação aos 600 mil euros que recebeu para vende-lo.

Barcelona entra na jogada

Além de Liverpool e , o Barcelona é o mais novo clube a se interessar no atacante, que é representado pelo empresário Mino Raiola – o mesmo de, por exemplo, Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba. Os catalães já buscam um atacante para começar a ganhar tempo de jogo, servindo de opção para quando Suárez não jogar e, futuramente, ocupar o lugar do uruguaio com a camisa 9.

Características e recorde histórico

Destro e também bom pelo alto, Donyell Malen é um atacante nato, mas tem como característica o conhecimento para atuar nas três posições ofensivas de um 4-3-3. É um dos fatores que fazem crescer o interesse de equipes como Barça e Liverpool – que atuam com o mesmo desenho.

Mais artigos abaixo

Mas é o seu talento e vocação para balançar as redes que o valorizam. Em setembro, o atacante marcou cinco gols contra o Vitesse e tornou-se o primeiro jogador, desde o mítico Marco van Basten, 35 anos atrás, a ter feito cinco tentos em uma única partida.

Produto da base do Ajax, talhado ofensivamente por Thierry Henry e ganhando maturidade em alto nível. Dá para entender como Donyell Malen começa a ficar mais valorizado.