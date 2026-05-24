Donyell Malen levou a AS Roma à Liga dos Campeões. Os romanos venceram por 2 a 0 o Hellas Verona em uma partida difícil. O AC Milan começou a partida contra o Cagliari na terceira posição, mas, devido à derrota (1 a 2), caiu para o sexto lugar e, com isso, perdeu a vaga na Liga dos Campeões. O Como venceu fora de casa contra o Cremonese (1 a 4) e se classificou para a competição de bilhões.

Hellas Verona – AS Roma (0 a 2)

A Roma teve dificuldades no início da partida com os espaços reduzidos do Hellas Verona. A equipe de Malen não criou chances reais e não conseguiu quebrar a resistência do time da casa no primeiro tempo.

O Hellas Verona parecia estar a caminho do primeiro gol pouco antes do intervalo, mas o goleiro Mile Svilar impediu isso com uma defesa importante. Após o intervalo, Nicolas Valentino recebeu seu segundo cartão amarelo por uma falta em Paulo Dybala. O Hellas teve, assim, que continuar com dez jogadores. A cobrança de falta que se seguiu foi defendida com estilo pelo goleiro.

O drama para a equipe da casa só aumentou depois disso. Após uma infeliz mão na bola, foi marcado pênalti. Malen então perdeu o pênalti, mas Dybala colocou a bola de volta na marca do pênalti. Na segunda tentativa, o holandês finalmente marcou o 0 a 1.

Stephan El Shaarawy ampliou a vantagem, decidindo sua última partida pela Roma: 0 a 2. Com a vitória, Malen se classifica com a Roma para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2018.

AC Milan – Cagliari (1-2)

No Milan, Santiago Giménez foi titular. O ex-jogador do Feyenoord deu, logo aos dois minutos, um belo passe para Alexis Saelemaekers, que finalizou com frieza: 1 a 0.

O Cagliari empatou aos vinte minutos. Em um escanteio, Gennaro Borrelli mandou a bola para o fundo do gol, passando por Mike Maignan. Pouco antes do intervalo, o Milan se safou por pouco quando o goleiro francês cometeu um erro, mas tudo acabou bem para o time da casa.

Aos 58 minutos, o Milan acabou ficando atrás no placar. Os milaneses não conseguiram afastar o escanteio, e a bola foi cobrada novamente. Juan Rodríguez aproveitou a confusão e cabeceou para o gol: 1 a 2.

Esse acabou sendo o placar final. Com a derrota do Il Rossoneri, o Milan ficou dependente da Juventus e do Como. Se ambas as equipes vencerem, o Milan cairá para a sexta colocação e disputará a Liga Europa na próxima temporada.

O Como começou bem e abriu o placar aos 36 minutos. O chute de Jesús Rodríguez desviou no caminho, deixando o goleiro Emil Audero sem chances. Logo após o intervalo, o ex-atacante do FC Utrecht, Tasos Douvikas, dobrou a vantagem ao finalizar um ataque rápido.O Cremonese voltou ao jogo com Federico Bonazzoli, que marcou o 1 a 2 de pênalti. No entanto, o time da casa não pôde esperar por uma reviravolta por muito tempo. Após uma intervenção do VAR, o Como também recebeu um pênalti, com o qual Lucas Da Cunha restabeleceu a vantagem de dois gols.O final da partida foi caótico, com vários cartões vermelhos para o banco do Cremonese devido a protestos contra a arbitragem. Da Cunha acabou coroando o trabalho ao marcar seu segundo gol da noite a dez minutos do fim, estabelecendo o placar final em 1 a 4.