Donyell Malen deu sequência à sua excelente forma na Roma. Depois de já ter marcado um hat-trick impecável contra a Fiorentina na semana passada, o atacante holandês voltou a ser de grande importância para seu clube na noite de segunda-feira contra o Lecce. Malen marcou duas vezes na vitória por 4 a 0.

Assim como na semana passada, Malen, que neste verão foi contratado em definitivo pela Roma junto ao Aston Villa, começou entre os titulares da equipe visitante. Marten de Roon, contratado nesta semana junto à Atalanta, começou no banco.

Antes mesmo da metade do primeiro tempo, Malen já tinha marcado seus dois gols. Primeiro, aos quatro minutos, o atacante aproveitou uma trapalhada na defesa do Lecce e finalizou rasteiro e forte para fazer 1 a 0.

O segundo foi um toque colocado, transformando em assistência um cruzamento rasteiro de Wesley França: 2 a 0. Entre um gol e outro, Malen ainda levou cartão amarelo por toque de mão.

Mesmo depois do segundo gol, a Roma seguiu em cima. Matías Soulé marcou o terceiro no rebote, depois que sua primeira tentativa ainda havia sido defendida pelo goleiro Wladimiro Falcone.

Depois disso, Malen desperdiçou várias chances de completar um novo hat-trick, enquanto o Lecce, do outro lado do campo, acertou a trave com Lassana Coulibaly. Ainda assim, o 4 a 0 saiu cerca de meia hora antes do fim, quando Rodrigo Mora apareceu de perto para completar para o gol.

Depois disso, a Roma, que agora é líder da Serie A, administrou o restante da partida com tranquilidade. Aos 39 minutos do segundo tempo, De Roon ainda fez sua estreia ao substituir Paulo Dybala.