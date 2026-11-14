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Donyell Malen falou sobre o papel decisivo de Xavi Hernandez em sua retomada na seleção após uma atuação dominante na Liga das Nações. O atacante finalmente encerrou sua longa espera por um gol pelos Países Baixos, que mostraram eficiência nas finalizações ao golear a Grécia, em dificuldades, em Amsterdã.

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Jejum de gols termina em goleada em Amsterdã

Malen finalmente marcou seu primeiro gol pela seleção em 2026 durante a impiedosa goleada por 7 a 0 sobre a Grécia na Johan Cruijff Arena, na noite de sexta-feira. Apesar da longa espera para voltar a marcar por seu país, o atacante da AS Roma afirmou que o jejum não o preocupava, já que estava concentrado no desempenho coletivo da equipe na Liga das Nações.

O atacante fechou o placar ao marcar o sétimo gol de uma partida totalmente desequilibrada. “Eu estava buscando esse gol? Claro. Quando sua equipe constrói um placar elástico, você quer marcar sendo atacante”, disse o jogador da seleção dos Países Baixos à NOS. “Eu estava com vontade de jogar futebol. Foi uma bela noite, toda a equipe jogou bem.”

Trabalho tático com Xavi dá resultado

O atacante revelou que a melhora em seu desempenho é fruto de um intenso trabalho tático com Xavi. Embora Malen venha marcando muitos gols pela Roma, repetir essa eficiência na seleção exigiu uma abordagem específica do lendário ex-meio-campista, que passou bastante tempo analisando vídeos com o atacante de 27 anos.

“Não estava muito preocupado com isso, é que você está mencionando o assunto agora”, explicou Malen sobre o fato de aquele ter sido seu primeiro gol pela seleção no ano. Para o atacante, a sintonia que construiu com o técnico é o principal fator por trás de sua confiança atual. “Conversei muito com ele. Vimos imagens das minhas qualidades e de como posso colocá-las em prática. Também analisamos coisas que preciso fazer melhor. Estamos trabalhando muito nisso.”

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Confiança e a teoria da garrafa de ketchup

Xavi claramente colocou Malen no centro de seus planos, dando ao atacante a clareza tática de que precisa para render bem. O jogador reconheceu que, independentemente do prestígio de um atleta ou de sua fase no clube, o apoio específico do técnico da seleção continua sendo fundamental para ter sucesso nos grandes palcos, especialmente quando os gols têm sido raros nos últimos meses.

“Todo jogador precisa de confiança em certo nível, e eu também”, admitiu Malen ao ser questionado sobre o aspecto psicológico de seu jogo. Ao ser perguntado se o gol poderia dar início a uma sequência de gols, ideia conhecida no futebol como “teoria da garrafa de ketchup”, ele manteve os pés no chão. “Teoria da garrafa de ketchup? Não sei nada sobre isso. Preciso criar minhas chances e fazer o meu trabalho.”

De olho no confronto com a Alemanha

A vitória dá um impulso significativo aos Países Baixos na preparação para o importante confronto com a Alemanha, na segunda-feira. Com Malen de volta aos gols e a equipe funcionando bem sob o comando de Xavi, a seleção dos Países Baixos viajará com otimismo renovado quanto à sua capacidade de competir com a elite europeia, após a atuação eficiente diante de sua torcida. Para Malen, o foco continua sendo manter o nível apresentado na vitória sobre a Grécia.