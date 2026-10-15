Pablo Torre anunciou isso no programa "Tuned In", da Front Office Sports. Segundo ele, até proprietários de franquias da NBA entraram em contato por causa dos voos de helicóptero do King, que já se tornaram quase famosos. O contexto: LeBron mora atualmente em Nova York e viaja regularmente de helicóptero para a Filadélfia, onde ficam os 76ers, equipe que o contratou nesta offseason.

Segundo a Front Office Sports, o jogador de 41 anos teria feito doze viagens de ida e volta entre Nova York e a Filadélfia em uma semana. O custo, segundo o TMZ: de 6.000 a 9.000 dólares. De acordo com um porta-voz de James, os voos são patrocinados pela empresa Fanatics como parte de um contrato firmado há quase três anos, que também dá a LeBron acesso a aviões particulares, jatos corporativos ou helicópteros da Fanatics.

A Fanatics detém os direitos exclusivos de produzir e distribuir cartões colecionáveis oficiais e itens de coleção autografados por LeBron. Além disso, ele se tornou coinvestidor da Mitchell & Newss, uma marca de moda pertencente à Fanatics. LeBron usaria, de fato, um helicóptero com a marca da Fanatics em seus voos diários.

Por que Pablo Torre quer investigar os voos de LeBron James?

Se for realmente apenas um patrocínio da empresa, LeBron não terá problema algum. A situação seria diferente caso os 76ers, equipe pela qual LeBron recebe pouco menos de oito milhões de dólares em dois anos, estejam envolvidos financeiramente. É exatamente isso que Torre quer apurar e investigar.

"Recebemos informações de proprietários que me enviam essa história e perguntam: 'O que é isso?'", disse Torre. "Estamos dizendo expressamente que temos muito interesse nessa história. E, é claro, estamos examinando todas as possibilidades de que ela seja tanto uma boa reportagem quanto algo de interesse para a liga."

As investigações de Torre sobre a manobra do Los Angeles Clippers para contornar o teto salarial no caso do astro Kawhi Leonard deram origem a um grande escândalo, que levou a NBA a abrir uma investigação e a aplicar punições bastante duras em setembro.

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Quais foram as punições para os Clippers e Kawhi Leonard pelo escândalo da Aspiration?

Os Clippers tiveram de abrir mão de suas escolhas de primeira rodada de 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033, motivo pelo qual Torre chegou a falar na "punição mais dura da história da NBA". Além disso, a franquia terá de pagar uma multa de 30 milhões de dólares. O proprietário Steve Ballmer foi suspenso por um ano, e o presidente dos Clippers, Lawrence Frank, por seis meses.

Kawhi também teve de devolver 700.000 dólares à NBA. Seu ex-assessor "Uncle Dennis" está proibido, por cinco anos, de entrar em contato e fazer negócios com equipes da NBA em nome de um jogador, colaborador ou funcionário.

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