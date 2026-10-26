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O proprietário do Milan, Gerry Cardinale, expressou total confiança em Ruben Amorim após uma vitória importante fora de casa que deu novo impulso à campanha do clube no cenário nacional. O empresário americano destacou a força mental da equipe para se recuperar dos recentes reveses em competições europeias e conquistar um resultado fora de casa com eficiência.

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Cardinale comemora vitória sobre a Udinese

Cardinale manifestou grande satisfação com o desempenho recente do Milan sob o comando de Amorim após uma convincente vitória por 2 a 0 sobre a Udinese no BluEnergy Stadium. O resultado foi uma resposta necessária para o Milan, que vinha de uma derrota frustrante para o Bournemouth em uma competição europeia. Com os três pontos, o Milan igualou a Roma na terceira posição e está a apenas quatro pontos de Inter e Lazio, a dupla que lidera a tabela, enquanto a disputa pelo título começa a ganhar forma.

O proprietário americano ficou particularmente impressionado com a maneira como o elenco lidou com a pressão de reagir a um resultado ruim na Europa com uma atuação disciplinada no campeonato nacional. “O time continua evoluindo e mostrou grande capacidade de reação após a partida decepcionante na Europa. Mantivemos uma intensidade alta durante todo o jogo; a posse de bola e a agressividade para recuperá-la após perdê-la foram aspectos muito positivos”, disse Cardinale à Sky Sport Italia.

Amorim recebe elogios pela gestão da equipe

Além do esforço coletivo, Cardinale fez questão de destacar Amorim pela condução tática da equipe durante a partida. O proprietário do Milan elogiou o treinador português por sua postura proativa no jogo e citou especificamente a forma como ele administrou as exigências físicas do elenco em um período de calendário apertado. As decisões de Amorim sobre a escalação inicial e o uso das substituições foram apontadas como fatores fundamentais para manter o nível de energia da equipe.

“Ruben administrou bem o rodízio e as substituições. Tudo isso nos deixa em boas condições para o jogo de quarta-feira em casa”, afirmou Cardinale.

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Futura contratação e planos para o estádio

Além dos resultados imediatos em campo, o clube passa por mudanças em sua estrutura executiva. Segundo relatos, a busca por um novo diretor de futebol é uma prioridade durante a estadia de Cardinale na Itália. Markus Krosche tem sido frequentemente associado ao cargo, embora ainda não haja um acordo definitivo. A contratação pretende tornar mais eficientes as estratégias de recrutamento e desenvolvimento do clube daqui para a frente.

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Além disso, uma apresentação importante sobre o projeto do novo estádio de San Siro está marcada para quinta-feira, com a participação de Cardinale e de Beppe Marotta, representante da Inter. O projeto conjunto representa um passo histórico para os dois clubes de Milão, que buscam modernizar suas instalações. Por enquanto, porém, o foco continua em campo, onde Amorim conseguiu estabilizar a equipe e recebeu o apoio público do presidente em uma semana decisiva para a temporada.

Jogos decisivos pela frente

A vitória em Udine serve de impulso para uma semana de grande importância no calendário do Milan. O próximo compromisso é contra o Bologna, na quarta-feira, em San Siro. A partida representa uma oportunidade para a equipe de Amorim consolidar sua posição entre os três primeiros e, possivelmente, reduzir a distância para os líderes do campeonato.

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O maior desafio, porém, ainda está por vir. Depois do jogo contra o Bologna, todas as atenções se voltarão para o primeiro Derby della Madonnina da temporada, contra a arquirrival Inter. Marcado para sábado, o clássico já é visto como um possível ponto de virada na campanha. Uma vitória não só daria ao Milan motivos para comemorar a superioridade sobre a rival local, como também demonstraria sua intenção de ultrapassá-la na tabela e voltar a ser a principal força da cidade.